Por qué hacemos esperar a nuestros perros por la comida y las razones por las cuales no debemos hacerlo

A la hora de convivir con nuestros perros algo muy habitual es que les enseñemos trucos, así como nos encanta que aprendan comportamientos y buenos modales. Desde el sentado, hasta el quieto, pasando por monerías como "dame la patita", "haz el osito" o "hazte el muerto". Sin embargo, no todos los trucos que les podemos enseñar son buenos para ellos.

Uno de los comportamientos que le solemos enseñar a nuestros perros y que está relacionado con la comida es el famoso "espera" mientras le colocamos el cuenco de comida, lleno con su pienso o alimento húmedo diario y dejamos pasar unos segundos hasta que le damos la orden de que coman.

Aunque enseñándoles esto parece que tenemos un perro totalmente obediente y educado, la realidad es que podríamos estar causándole un problema grave de ansiedad. Así lo explica Sonia Losada, profesora en activo del curso profesional de Educación canina y Adiestramiento de l’Escola d’oficis de Catalunya, más conocida como Xila's Training, en su podcast 'Hablemos de perros'.

"Podríamos estar creando un perro que sea ansioso con la comida, que engulla, que no mastique y que busque comida por la calle o rebusque siempre", advierte la educadora. "Pero, ¿de dónde viene esto de hacerles esperar?"

Preguntarse el por qué de las cosas

Este hábito que muchas personas realizan en casa con sus perros a la hora de comer viene de los estudios en lobos realizados primero por Rudolph Schenkel y los posteriores de David Mech. "Estos estudios reflejaban los comportamientos que observaron en los lobos, en cuya manada comía primero el macho alfa o reproductor", cuenta Losada.

"Por razón biológica, primero come quien gasta más energía y, si la comida es escasa, antes las crías, pero si no, el macho líder, por el desgaste energético que le conlleva cazar (las hembras no cazaban porque de ellas dependen las crías)", detalla la experta en educación canina.

La educadora cuenta que en los años 80 fue cuando se empezó a hablar de que el perro venía del lobo, una época en la que se empezaron a identificar los comportamientos de los perros con los de estos animales. "Alguien leería en algún sitio que el macho alfa come antes y, como en esa época prevalecía la Teoría de la dominancia para educar a los perros y, por tanto, había que ser líder del perro, alguien vinculó estos conceptos", agrega Losada.

Es mejor que coma primero tu perro para que no te pida comida mientras tú comes o cenas

"Pensaría 'si primero come el macho alfa y el líder soy yo, en mi casa (mi manada), yo me alimento antes que mi perro, porque voy a dominarlo y a enseñarle quién manda'", sugiere la experta. "No obstante, no sé cómo un perro va a entender que somos el líder solo porque comamos antes".

En este punto, la experta en comportamiento canino cree que fue entonces cuando se extrapola esta situación a lo que hacemos ahora. "El perro debe ganarse los recursos para que haga las cosas bien y, por supuesto, el recurso es la comida, pero claro, es un recurso primario", detalla.

"Aquí está el problema. Por comida no debe trabajar, si no por un premio", corrige. "En esa época los perros no tenían emociones o sentimientos, se pensaba que dejar a un perro sin comer dos días iba a hacer que trabajase mejor, motivado por la comida, pero la realidad es muy distinta".

Losada insiste en que la comida es un recurso de primera necesidad y que, por lo tanto, el perro debe comer cuando tiene hambre. "De hecho, es mejor que coma primero tu perro para que no te pida comida mientras tú comes o cenas", añade. "O incluso dejarle comida a libre disposición y, por supuesto, no darle nada de la mesa para que no te pida".

"En cuanto a hacer esperar al perro por la comida, acompañado de estas dietas de hoy en día, estrictas en cuanto al gramaje (sin tener en cuenta el ejercicio diario) y donde el alimento (un bien de primera necesidad) aparece unas pocas veces durante el día va a provocar que el perro babee y babee y que empiece a tener ansiedad", asegura Losada.

La experta afirma que este comando tan solo va a convertir a nuestro perro en un ansioso con la comida. "Va a provocar que engulla, que no mastique, que busque comida por la calle o que siempre ande rebuscando comida", repite. "Porque ese bien que debería ser tan habitual en su vida como en nuestras neveras, siempre llenas, aparece muy pocas veces al día".

"¿Para qué hacerle esperar? ¿Qué conseguimos? Hay que reflexionar sobre por qué hacemos las cosas y, dejar de hacer esperar a nuestro perro por la comida", concluye Losada.