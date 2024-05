Isabel Pantoja rechaza "por activa y por pasiva" cantar en Málaga: "No quiere ir a Fuengirola, a 'Starlite' ni a Marbella"

En las últimas semanas, todos los medios de comunicación se han hecho eco del concierto 'fantasma' que Isabel Pantoja promociona en Nerja, Málaga, a través de su página web.

Este viernes, desde el Club Social de Vamos a ver, Antonio Rossi ha aportado más información con respecto a este espectáculo previsto en la ciudad andaluza. Tal como ha apuntado el colaborador del matinal, la tonadillera habría rechazado ofrecer más conciertos en Málaga.

Así, acerca del evento en Nerja, Antonio Rossi ha explicado: "Supongo que acabará anulándose. El conocimiento que tengo es que la cantante se ha negado por activa y por pasiva a actuar en Málaga".

"Ha rechazado Fuengirola, Málaga, 'Starlite' y Marbella", ha agregado el colaborador del matinal de Telecinco que, además, ha apuntado que negarse a actuar en estos lugares le supondría una pérdida de "400.000 euros".

"Le han dicho que, si no quería aterrizar en Málaga, que le buscaban un helipuerto. Le proponían llevarla directamente al recinto, sin tener que pernoctar en Málaga y no ha habido manera. Creo que Nerja corre bastante peligro. Ella ha dado orden de que el último concierto que hace es el de Tenerife y no quiere que nadie le firme otro", ha sentenciado Antonio Rossi.