Elecciones y violencia política: Europa enciende las alarmas tras el tiroteo contra Robert Fico

Robert Fico ha entrado en la historia al ser el primer líder de un país de la UE que, abiertamente, ha sufrido un intento de asesinato. Ese es el (grave) caso concreto, pero al posible magnicidio en Eslovaquia ha metido a la Unión en un debate que parecía olvidado: el de la violencia política. La Europa de la guerra directa hace décadas que se dejó atrás, pero ahora la inestabilidad y la división social generan grandes preocupaciones cuando, además, queda menos de un mes para las elecciones europeas. ¿Marcará este asunto la campaña? ¿Qué se puede hacer y cómo se reacciona desde Bruselas?

Daniel Gil, analista en The Political Room especializado en UE, explica a 20minutos que se tienen que ir conociendo más detalles del caso del Fico. "Hay piezas del puzzle que faltan, pero es evidente que desde el Gobierno eslovaco tratarán de aprovechar la situación para atacar a la oposición por, dicen, haber generado un clima de odio. Pero esto es lo esperable en términos internos", comenta. Esto se traduce en apoyo popular hacia el propio Fico; de cara a las elecciones europeas eso sí Gil ve "un impacto cero" primero porque se trata de un país con poco poder dentro de la UE, con una influencia mínima en el día a día.

"Tenemos 27 elecciones nacionales diferentes y la gente va a votar en términos nacionales. El caso de Fico no dejará de ser una anécdota que no va a delimitar ningún voto en ningún sentido", concluye el analista. No obstante, el ambiente se ha enrarecido en las últimas semanas y el intento de asesinato del primer ministro eslovaco pone el foco en un tema que parecía del pasado: los magnicidios no coinciden con la época que ahora estamos viviendo, por mucha tensión internacional que nos envuelva. Así, las sensaciones son una mezcla de calma tensa y de ojos bien abiertos por lo que pueda pasar.

Desde Bruselas apelan a la calma con las elecciones europeas más importantes de la historia reciente a la vuelta de la esquina. "Las fuerzas externas invisibles y antidemocráticas aprovecharán cualquier ocasión para incitar más discordia y desinformación en nuestra sociedad. Es responsabilidad de cada uno de nosotros dar un paso atrás para reflexionar y recordar lo que nos une. Debemos aprovechar lo que nos mantiene unidos, no lo que nos divide", explicó precisamente el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una entrevista en El País. La división en la sociedad y la polarización preocupan cada vez más en las instituciones de la UE, y los llamamientos de cara a las elecciones pasan por una mayoría "centrista" que asegure la continuidad -sin sobresaltos ideológicos- del proyecto europeo.

"Quiero que el centro político les hable, no los márgenes"

En esa línea se pronunció hace tiempo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en una conversación con 20minutos. "Hay que acercarse a quienes creen que la mayor preocupación es la migración, a quienes creen que lo es el medio ambiente o a los que están preocupados por la economía. Quiero que el centro político les hable, no los márgenes, porque en los márgenes hay retórica que da respuestas fáciles a preguntas difíciles", expuso, siendo consciente además de un tiempo a esta parte de que la fractura en la sociedad no es solo caldo de cultivo para los episodios violentos, sino también para la desinformación y las injerencias extranjeras.

El de Fico es el más grave, pero los casos de violencia política se han vuelto a poner sobre la mesa en los últimos tiempos. También ha destacado hace solo unos días la agresión al eurodiputado socialdemócrata alemán Matthias Ecke, atacado mientras pegaba carteles electorales supuestamente por un grupo de jóvenes ultraderechistas. El político pudo recuperarse de las heridas pero se sumó a la reciente lista de políticos que han sufrido ataques de mayor o menor consideración, entre ellos incluso el propio presidente francés, Emmanuel Macron, que recibió un manotazo por parte de un joven en 2021 durante un acto en el sur del país. En España el exalcalde de Ponferrada Olegario Ramón sufrió también un zarandeó por parte de un grupo de radicales en plena calle.

Para nosotros hay una línea clara, una línea roja que es muy clara, que es los populistas y la extrema derecha

La mayoría de grupos políticos del Parlamento Europeo han salido al paso de todo estos eventos y han firmado un manifiesto en el que se comprometen a "no cooperar jamás ni a formar una coalición con la extrema derecha ni con partidos radicales a ningún nivel". Lo han rubricado socialdemócratas -que lo impulsaron-, liberales, verdes y la izquierda, aunque los segundos ya se lo han saltado pactado un Gobierno de coalición en Países Bajos con la formación del ultraderechista Geert Wilders. Renew Europe, la familia europea, ha rechazado ese acuerdo.

Iratxe García, líder de S&D, lo dejó claro en una entrevista con este medio. "Para nosotros hay una línea clara, una línea roja que es muy clara, que es los populistas y la extrema derecha", sostuvo, en referencia tanto a ECR como a ID. "Ambos grupos políticos para nosotros son una línea roja. Sabemos lo que defienden y sabemos que no queremos estar con aquellos que defienden un proyecto de Europa completamente diferente al que nosotros defendemos. Pero quizá el Partido Popular tendrá que responder con la misma rotundidad a esta pregunta", expuso; el PPE de hecho no firmó el mencionado manifiesto.

Una Europa más polarizada

La nueva foto de la Eurocámara tras el 9 de junio puede ser la viva imagen de la polarización. Las encuestas pronostican una importante subida de ECR y de ID, que si se suman podrían convertirse en la fórmula con más asientos en el nuevo Parlamento Europeo, a costa quizás del pacto centrista (PPE, S&D y Renew) que ha sostenido durante la última legislatura la presidencia de Ursula von der Leyen en la Comisión Europea. El brete más importante está dentro de los populares, donde conviven dos almas: quienes son partidarios de acuerdos con ECR y quienes cierran esa puerta y consideran necesario continuar con el pacto "proeuropeo". La línea roja está en ID por la connivencia de partidos como AfD en Alemania o RN en Francia con la Rusia de Putin.

En los pasillos de Bruselas no consideran que lo ocurrido con Robert Fico vaya a mover mucho el voto en las elecciones europeas, pero eso quizá sea lo menos importante: ya hay alarmas encendidas sobre cómo la división, el descontento social, las fracturas o la radicalización provocan episodios de violencia política que formaban parte del pasado. Todo el mundo creía que se había pasado página del asesinato de Zoran Djindjic o de Olof Palme; pero quizás no tanto.