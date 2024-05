Moreno y Sanz retan a la oposición a desbloquear Sevilla o presentar una moción de censura

El PP, tanto regional como local, han querido zanjar este jueves la polémica generada por Vox sobre la posible entrada de esta formación en el Ayuntamiento de Sevilla, que ya hace unos días también desmintió el Gobierno popular, y lo han hecho lanzando un órdago a la oposición para que, o bien desbloquee la ciudad o presente una moción de censura. Así lo ha explicado esta mañana el alcalde, José Luis Sanz, en el Consistorio hispalense, al tiempo que el presidente andaluz, Juanma Moreno, hacía lo propio en el Parlamento autonómico.

Tras insistir Sanz en que la formación de Santiago Abascal "no" va a entrar en su Ejecutivo, que "no va a pactar con Vox" y que su intención es seguir "gobernando en solitario" con mayoría simple -14 concejales a dos de la mayoría absoluta- el regidor ha explicado que, en la primera semana de junio- previsiblemente el día 4 o 5- se celebrará el pleno presupuestario para aprobar las Cuentas de 2024, tras admitir que quizás fue un "error" no celebrar este trámite en su momento, al no contar con el apoyo de ninguno de los grupos en las comisiones previas.

El alcalde aspira a conseguir en este órgano, no ya el apoyo, sino, al menos, la "abstención" de los grupos pero, en el caso de que la oposición votara en contra, a los pocos días se presentaría una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del Presupuesto municipal. Se trata de un instrumento que permite la Ley de Régimen Electoral General que sirve para evitar "bloqueos caprichosos", ha señalado Sanz, en referencia a la situación que padece la ciudad y de la que culpa al resto de los grupos, al no apoyar unas nuevas Cuentas públicas, toda vez que están prorrogados los de 2023.

Si en esta Cuestión de Confianza se abstuvieran los grupos, se aprobaría automáticamente el proyecto presupuestario de Sanz. Por el contrario, si mostraran su rechazo, el resto de fuerzas políticas podrían presentar un moción de censura en el Ayuntamiento en el plazo de un mes. Si transcurrido este tiempo no se presentara, el presupuesto quedaría aprobado. Si se presentara esta moción, esta iría a debate, aunque el alcalde confía en que no se llegue a este paso, ya que supondría que "Vox entregara la alcaldía al PSOE y a Podemos".

El alcalde ha asegurado que lleva "mucho tiempo hablando con el presidente de la Junta", primero para avisarle que está en conversaciones con todas las fuerzas políticas para pactar un presupuesto con alguna de ellas y que supondría "ceder en algunos puntos". Asimismo, ha confirmado que lleva "toda esta semana hablando tras las informaciones publicadas el lunes" sobre la posibilidad de que Vox entrara en el Gobierno municipal y que todo el PP ha negado en bloque.

Moreno acusa a PSOE y Vox de hacer una pinza

La situación política en el Ayuntamiento hispalense se ha colado también este jueves en la sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que tanto fuera como dentro de la Cámara ha sido muy tajante. "No hay ninguna opción" de que Vox entre en el Gobierno municipal de Sanz, ha manifestado el líder andaluz, que ha acusado a los de Santiago Abascal y al PSOE de hacer una "pinza" para bloquear la capital de Andalucía.

A ambos ha retado Moreno a presentar una moción de censura de forma conjunta, tras lamentar que desde el inicio del mandato local se están bloqueando los grandes proyectos de ciudad, así como las Cuentas. En este sentido, el presidente de la Junta ha acusado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de "dar órdenes" para bloquear sus "propios proyectos", en alusión a los que el socialista impulsó como alcalde de Sevilla, lo que ha calificado como una "enorme incoherencia". Por ello, le ha instado a aprovechar esta "oportunidad" y abstenerse en la Plaza Nueva para sacar adelante el Presupuesto municipal, "igual que hizo el PP en su día" para que el propio Espadas sacara adelante sus Cuentas.

Espadas, por su parte, ha criticado que Sanz "no tiene proyecto político de ciudad para Sevilla" y que lo que hace es "seguir gestionando lo que yo dejé hace más de dos años". Sin pronunciarse sobre cuál será la postura de su partido en el Pleno extraordinario anunciado por el regidor, Espadas sí ha reprochado a Moreno que es el PP el que "tiene que explicar porque preparan pactos con la ultraderecha para después de las elecciones europeas".

