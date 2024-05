​Monasterio recurre la sanción de 15 días sin sueldo por el 'voto fantasma': "Es arbitraria"

El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha recurrido este jueves la sanción de 15 días sin sueldo que le impuso el pasado abril la Mesa, el máximo órgano de gobierno de la Cámara, a su portavoz, Rocío Monasterio. La líder de la formación ha señalado que su recurso describe "la tremenda arbitrariedad" que supone la penalización que le fue impuesta y por eso reclama que se anule, algo a lo que se han opuesto el resto de partidos con representación en el parlamento regional.

"Se me ha castigado por tratar de apagar un escaño", ha reiterado Monasterio a los medios de comunicación, "me sancionan a mí y a otro del PP", ha agregado, en referencia al hecho de que en el pleno del 14 de septiembre de 2023, el primero ordinario de la legislatura, el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, votó hasta en cuatro ocasiones desde el escaño que tenía al lado, el asignado al responsable de Educación, Emilio Viciana, quien no tiene la condición de diputado y no puede votar. Así quedó registrado en las actas de esa sesión.

"Que no se nos trate igual es muy mal ejemplo", ha insistido la portavoz del partido de Santiago Abascal, que ha remarcado que "por ser de Vox" se le está tratando "diferente". "Demostramos la arbitrariedad, la manipulación y la tremenda injusticia", ha insistido.

La postura del resto de partidos ha diferido diametralmente de la de Vox, aunque todos han coincidido en señalar que está en su derecho de recurrir el apercibimiento que formalizó el órgano de gobierno de la Cámara. "La sanción que se le puso estaba bastante ajustada", ha opinado Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP, que en todo caso ha afirmado que no conocía los detalles del escrito de reconsideración presentado por Vox, de medio centenar de páginas de extensión. "Que reconsidere que no se puede votar en el escaño de otro diputado", ha añadido.

"La señora Ayuso y la señora Monasterio se creen que pueden vivir por encima de las normas", ha afeado por su parte Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid y líder de la oposición. "La Mesa tomó la decisión y el camino que tenía que tomar", ha aseverado Juan Lobato, portavoz del PSOE, que además ha expresado su deseo de que la sanción de sueldo a Monasterio "se mantenga".

Tras el registro del recurso, la Mesa tendrá ahora que estudiar los argumentos de Monasterio y tomar una decisión sobre el contenido de la que previsiblemente se informará en las próximas semanas.