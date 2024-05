Gloria Camila da la última hora sobre su estado de salud: "He llorado como un bebé y sigo dolorida e inflamada"

La semana pasada, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ingresaba en el hospital para someterse a una nueva operación de pecho. Gloria Camila pasó por quirófano hace años por el mismo motivo, pero no quedó del todo satisfecha con el resultado y decidió volver a ponerse en manos de los cirujanos. "Es hoy", comentaba en su cuenta de Instagram el día de la intervención.

Las operaciones de pecho suelen ser sencillas y los pacientes reciben el alta hospitalaria a los pocos días, pero con la influencer fue diferente, estuvo ingresada más de una semana y sigue en proceso de recuperación.

Tras unos días alejada de las redes sociales, Gloria Camila acaba de compartir su parte de salud en su Instagram personal. Su mensaje resulta tranquilizador, aunque también avanza que cuando se encuentre mejor ahondará en detalles de su intervención.

Gloria Camila aclara su estado de salud. INSTAGRAM @GLORIACAMILAORTEGA

"Chicos, estoy mejorando bastante bien. No tengo mucha independencia todavía, pero tengo a los mejores enfermeros personales", comienza explicando en su story. "Sois muchos los que me habéis escrito en Instagram y en WhatsApp, perdonadme si no he contestado. Quiero hacerlo poco a poco y uno por uno", dice emocionada la influencer por las muestras de cariño que está recibiendo.

Gloria Camila recalca en su publicación que está desconectada del teléfono. Una desconexión que le viene bien en estos momentos, ahora solo tiene que centrarse en su recuperación.

"He llorado estos días como un bebé, y sigo dolorida e inflamada", confiesa la influencer. Además, recalca que en cuanto esté lista contará muchas cosas.

Aunque su padre, Ortega Cano, ya dio detalles sobre el estado de salud de su hija. "Está muy bien, está estupenda. No le ha pasado nada, lo único que le hizo daño un poco, pero ya está fuera del hospital", aclaraba.

José Ortega es el mayor apoyo de Gloria Camila y así lo demuestran estas palabras que publicó ella en su Instagram: "Los padres que asumen el rol de madres son héroes silenciosos, tejedores de afecto. Desde llevarnos al colegio hasta compartir momentos en el cine o en cumpleaños, cada gesto construye puentes de amor inquebrantable".