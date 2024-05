Sor Lucía Caram, sobre las monjas rebeldes de Burgos: "Esto es un tema de secta, creo que las han abducido y tienen un cacao mental"

La rebelión de quince monjas clarisas en Belaredo, Burgos, ha generado un gran revuelo en nuestro país. Así, este jueves, La mirada crítica ha podido hablar en directo con Sor Lucía Caram y Sor Xiskya Valladares, quienes han aportado su opinión al respecto.

"Me da muchísima pena porque hay una manipulación de las monjas y, detrás, hay un personaje nefasto que no es un obispo y un sacerdote excoctelero. Creo que las ha abducido", ha comenzado explicando Sor Lucía Caram.

"Las han llevado a hacer una operación inmobiliaria para la que no estaban preparadas. Cuando tú entras dentro de una determinada institución y has hecho unos votos, hay que aceptar determinados cánones", ha agregado Sor Lucía.

Asimismo, Caram ha destacado que "ellas se encuentran con este obispo que las termina acogiendo y esto es un tema de secta, las tiene confundidas. En este momento, son víctimas de estos dos manipuladores".

Por su parte, Xiskya ha apuntado: "Compro el discurso entero de Sor Lucía. En Instagram han colgado un vídeo diciendo que no se han salido de la Iglesia Católica y, además, es un vídeo en el que salen muy festivas y alegres cuando su situación es realmente preocupante. Ellas dicen que nos irán explicando, me da miedo que pretendan coger a más fieles para esa secta. Ojo al Cristo, ahí puede ser el inicio de esta secta vaya a más. El incremento de la compra no lo veo preocupante".

"Creo que tienen un cacao mental porque cuando ellas se agarran y hablan del ecumenismo, aseguran que puedes dialogar con el Islam, protestantes y que todos son lo mismo. Dicen que la única Iglesia son ellas. No tienen argumentos, están respondiendo con consignas, están encandiladas con este vendedor de humor. No puede ser que estés vendiendo un convento sin saber a quién se lo estás vendiendo. Si ellas han dicho que se van de la Iglesia, tienen que saber que tienen un patrimonio que lo han recibido profesando los votos en la Iglesia", ha añadido Sor Lucía.

Finalmente, Xiskya ha sentenciado: "Ellas están totalmente manipuladas. Creo que no tienen ese nivel cultural tan alto para escribir un documento como el que han hecho, se lo ha creado ese hombre. El estilo medieval en ese documento es propio de ese hombre".