El PP suspende el choque del Senado con el Congreso por la amnistía porque la Cámara Baja "no ha cumplido" su obligación

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha suspendido el choque institucional que impulsó contra el Congreso a raíz de la proposición de ley de amnistía. Los populares no llevarán este conflicto inédito a sus últimas consecuencias, no acudirán al Tribunal Constitucional. El PP alega que es imposible mandar el conflicto al tribunal porque la Mesa del Congreso no ha cumplido su obligación de mandar el conflicto al Pleno. Más aún, el senador popular Antonio Silván ha anunciado que su partido estudiará "las acciones que en derecho le puedan corresponder" contra la Mesa de la Cámara Baja. Ninguno de los demás grupos han comprado este argumento, sino que han acusado al PP de hacer "el ridículo" y celebrar un Pleno extraordinario "completamente innecesario".

"El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del artículo 188 del Reglamento de la Cámara, propone al Pleno del Senado la suspensión del acuerdo adoptado en su sesión del 10 de abril de 2024 sobre el planteamiento de un conflicto de atribuciones al Congreso de los Diputados", reza el escrito remitido este martes a la Mesa de la Cámara y aprobado en Pleno este jueves. La suspensión se ha aprobado con 140 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

El mecanismo suspendido está regulado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). La norma dicta que, si un órgano constitucional considera que otro está "asumiendo atribuciones" que le son propias, debe hacérselo saber en el plazo de un mes. Así lo hizo el Senado el pasado 10 de abril, alegando que la tramitación de la amnistía suponía una "reforma encubierta de la Constitución", como habían observado previamente los letrados de la Cámara Alta.

La ley dicta que si en el mes siguiente a ser interpelado el Congreso "afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones" o "no rectifica en el sentido solicitado", el Senado tiene la opción de "plantear el conflicto al Tribunal Constitucional". El 16 de abril, la Mesa del Congreso de los Diputados contestó al requerimiento del Senado, lo rechazó y afirmó que la Cámara Baja había actuado "en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus funciones". Ha pasado un mes desde entonces, y el Senado no ha elevado la cuestión al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el Partido Popular no habla de una retirada del conflicto, sino de "dejarlo en suspenso". En el Pleno de este jueves, el senador Silván ha anunciado que su grupo estudiará "las medidas legales que procedan en derecho" contra la Mesa del Congreso de los Diputados. A juicio del PP, la Mesa ha obrado contra derecho al responder directamente al Senado sin darle esa potestad al Pleno de la Cámara. Es decir, que según el PP es el Pleno del Congreso, y no la Mesa, quien debía contestar al conflicto planteado. Algo que no viene recogido en la ley orgánica del Tribunal Constitucional.

Ante las críticas de todos los grupos parlamentarios, Antonio Silván ha aclarado que su partido "no renuncia a la interposición de todos los recursos a su alcance" ha denunciado que "la Mesa del Congreso lleva un mes privando a la Cámara de celebrar el Pleno". "Los miembros de la Mesa del bloque de investidura se han vuelto a saltar las normas", ha denunciado el senador.

Previamente, todos los senadores que han comparecido se han posicionado en contra del Partido Popular. La primera ha sido Paloma Gómez Enríquez, de Vox, que ha acusado al PP de ser "incapaz de defender hasta el final el Estado de derecho" acudiendo al Tribunal Constitucional. "Se excusan en razones de plazo, pero todos sabemos que es una estrategia", ha expresado la senadora antes de acusar al PP de ser "cómplice de la amnistía".

A lo largo del Pleno se han sucedido los ataques a la bancada popular: la senadora Carla Antonelli ha hablado de una "utilización maniquea del Senado"; Estefanía Beltrán (PNV), ha calificado el Pleno de "obra de teatro" y de "filfa"; Josep Lluís Cleries (Junts) se ha referido al "ridículo absoluto" de los populares; Francisco Manuel Farjardo, del Grupo Socialista, ha tildado a Alberto Núñez Feijóo de "caricatura mala" de Santiago Abascal y ha exclamado que "hay una empanada mental en los dirigentes del PP".