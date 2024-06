La fórmula para evitar la ruina cuando no sabes si vas a heredar muchas deudas: "No respondes con tu patrimonio personal"

En algún momento de nuestra vida vamos a recibir una herencia debido al fallecimiento de un familiar. Este legado de diferentes bienes (dinero, propiedades, joyas...), sin embargo, en ocasiones no supone una buena noticia para el bolsillo de los herederos.

El motivo es que aceptar una herencia supone adquirir todos los bienes que un ser querido deja tras su muerte, pero también asumir todas las deudas que tenga en ese momento si las hubiese. Y en ocasiones esas deudas son muy superiores al valor de los bienes a heredar, por lo que hay ciudadanos a los que no le compensa asumir la diferencia porque no quieren poner en peligro su propio patrimonio.

Por ese motivo, muchas personas optan por evitarse problemas y directamente renuncian a la herencia, un trámite que debe realizar expresamente ante notario. En 2023, hasta 56.108 ciudadanos sobre un total de 354.255 optaron por esta vía, lo que supone un 26,3% más que en 2020 (44.518), según datos del Consejo General del Notariado (CGN)

Abogados consultados por 20minutos aconsejan no precipitarse y poner siempre en manos de expertos en Derecho Sucesorio cada caso porque "una renuncia, igual que la aceptación, es irrevocable". No obstante, hay una fórmula legal para recibir una herencia sin poner en peligro el patrimonio personal: aceptar la herencia a beneficio de inventario.

"La aceptación de la herencia a beneficio de inventario busca la protección del patrimonio del heredero, de modo que éste únicamente responda de las deudas que integran la herencia con los bienes y derechos de la herencia, dejando a salvo su patrimonio personal", explica Legálitas, compañía española líder en asesoramiento jurídico telefónico, en un artículo firmado por la abogada Eva Sofía Jimenez Garcia.

Vilches Abogados, despacho especializado en herencias con más de 20 años de experiencia, destaca en su blog sobre esta cuestión que con esta fórmula "la propia herencia paga sus gastos, y lo hace hasta que se agota", luego si aún hay más deudas que pagar "no se hace" y así "no respondes con tu patrimonio personal".

"Es la manera de proteger lo que tienes sin que se vea perjudicado por hacerte cargo de lo que has recibido en herencia. Si una vez canceladas las deudas todavía hay bienes, te corresponden a ti y te haces cargo como su propietario, con todos los temas ya resueltos", asegura.

Trámites más engorrosos y coste extra

Desde Legálitas precisan que la aceptación bajo esta modalidad "conlleva unos trámites más engorrosos que la aceptación pura y unos costes extras, debiendo tramitarse en notaría".

Así, una vez efectuada la declaración de aceptación de la herencia a beneficio de inventario ante notario, "se iniciará el inventario exhaustivo de todos los bienes, derechos y obligaciones que la componen (con su respectiva valoración económica) dentro de los treinta días siguientes a la citación de los acreedores y legatarios". Este proceso concluirá pasados 60 días, salvo que el notario estime necesaria su prórroga hasta el máximo de un año por una causa justificada.

"Si se diera el caso de que por culpa o negligencia del heredero no se inicia o no se concluye el inventario en los plazos señalados, se entiende que acepta la herencia de manera pura", advierte Legálitas.

La compañía de asesoramiento jurídico añade otro supuestos por los que el heredero pierde el derecho a acogerse a la aceptación de la herencia a beneficio de inventario: la omisión consciente en el inventario de alguno de los bienes y no destinar lo obtenido con la venta de bienes -si fuese necesario para saldar las deudas- al pago a los acreedores.

Imagen de archivo de una casa en venta. EUROPA PRESS

Un caso típico: heredar un inmueble

Entre las posesiones que con más frecuencia suelen heredar los ciudadanos se encuentran los bienes inmuebles (casas, garajes, locales...). No es raro que estos bienes estén hipotecados y tengan unos gastos asociados (impuestos, suministros...) que el heredero no quiere o no puede asumir en años posteriores.

En estos casos, con la fórmula de la herencia a beneficio de inventario puedes vender el inmueble sin mermar tu patrimonio, pudiendo obtener incluso beneficios de la operación. Lo primero que hay que hacer es aceptar la herencia y convertirse en el nuevo propietario, lo que conlleva abonar impuestos (sucesiones y plusvalía municipal) y otros gastos (notario, Registro de la Propiedad...).

Una vez concluidos los trámites oportunos, ya se puede colocar el cartel de 'Se vende'. Lo normal es que cuando finalice la operación de compra-venta, el heredero haya logrado incrementar su patrimonio tras cancelar la hipoteca legada y recuperar el dinero adelantado.

