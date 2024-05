Sage, una caniche enana, se alza con el galardón Best in Show del Westminster Dog Show 2024

Del 11 al 14 de mayo, el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York se transformó en una pasarela canina, donde más de 2.500 perros de 200 razas compitieron por uno de los títulos más prestigiosos del mundo canino: el Best in Show del la exposición canina Westminster Kennel Club.

Este evento, que celebra su 148ª edición, es el más célebre de todo Estados Unidos, con emisión en directo por las cadenas televisivas y tradiciones como que el ganador acompañe el toque de campana de apertura de la Bolsa de Valores de Wall Street el día posterior a la gran final.

Los perros participantes en el Westminster Dog Show se dividen en siete grupos reconocidos por el Kennel Club americano (AKC): deportivo, sabueso, de trabajo, terrier, toy, no deportivo y pastoreo. Como cada año, siete perros, los mejores de cada grupo, se enfrentan en la última jornada del evento por el ansiado título supremo.

Manifestantes de PETA en contra de la cría de perros intentaron interrumpir durante la competición del Best in Show en la 148a edición anual del Westminster Kennel Club Dog Show. EFE/EPA/SARAH YENESEL

Sage, la estrella del Westminster Dog Show 2024

Este año, el honor del Best in Show ha recaído en Sage, una caniche enana negra de 3 años, perteneciente al grupo no deportivo del AKC, que lucía un distintivo corte de león. Con Sage, son once los caniches, en todas sus tallas, que obtienen el título más prestigioso de Estados Unidos, solo superado por los fox terrier, que llevan 12 Best in Show.

Sage se impuso sobre los otros seis finalistas, un grupo compuesto por Frankie, un bull terrier, del Grupo terrier, Micha, una cócker spaniel americana del Grupo deportivo, Monty, un schnauzer gigante del Grupo de trabajo, Comet, un shih tzu del Grupo toy, Louis, un lebrel afgano del Grupo de sabuesos y finalmente, Mercedes, una pastor alemán del Grupo de pastoreo, quien además fue Reserva Best in Show, ocupando el segundo lugar en el título canino más importante de Estados Unidos.

El titular de Sage, Kaz Hosaka, de Texas, expresó su emoción al cerrar un ciclo que comenzó en 2002 cuando ganó el mismo título con la bisabuela de Sage, Surrey Spice Girl. "Este es mi final perfecto. No puedo pedir más", declaró Hosaka tras obtener el galardón, con grandes elogios hacia Sage.

Con este logro, Hosaka anunció que ambos se retiran del circuito de competiciones y que Sage vivirá como una perra de familia, sin los rigores de los entrenamientos y las exposiciones. Este triunfo marca el fin de una era para Hosaka, quien ha dedicado más de dos décadas a la crianza y entrenamiento de caniches de alta competición.

Un Rafa Nadal canino y protestas contra el maltrato animal y la crisis climática

El Westminster Dog Show no solo se centró en la belleza y la conformación. También incluyó otras actividades, como un reconocido concurso de agility, de obediencia y de dock dogs, un deporte canino acuático donde los perros saltan desde una plataforma a una piscina.

Además del emotivo clímax con el éxito de Sage, la anécdota de la jornada la protagonizó un mastín tibetano bautizado como Rafa en honor al tenista Rafa Nadal. Los mastines tibetanos son conocidos por su intimidante apariencia en las distancia cortas, y por ser perros obstinados y con una dura personalidad, características que también se atribuyen a menudo al mallorquín sobre las pistas de tenis. Por lo tanto, la presencia de Rafa, este mastín tibetano, suscitó numerosas reacciones entre el público, quienes no pudieron evitar establecer la divertida conexión con el nombre del famoso deportista español.

Sin embargo, el evento no estuvo exento de momentos de tensión. Activistas de PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) irrumpieron en el espectáculo mostrando carteles contra la cría de perros. Esta acción de protesta también ha tenido presencia en sus redes sociales, donde han estado publicando duras críticas, con vídeos e imágenes explícitas sobre el abuso reproductivo.

Además, otro grupo de activistas climáticos desplegó una pancarta en las gradas que decía: “No habrá perros en un planeta muerto”. Ambos grupos fueron desalojados por la seguridad del evento.