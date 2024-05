Lleva años circulando por internet, ganando adeptos y creyentes sin que se haya aportado ninguna evidencia realmente incontestable. Pero así funcionan las redes y hay incluso quienes creen a pies juntillas que es cierto, que la verdadera Avril Lavigne murió en algún momento dado del auge de su carrera y que hubo de ser reemplazada por una doble que ha seguido con su estilo musical y estético todo este tiempo.

Ahora, la artista canadiense de 39 años ha decidido (intentar) poner punto y final a dicha teoría de la conspiración sobre su vida en su última visita al pódcast Call Her Daddy si bien ha explicado que le da bastante igual porque al menos es graciosa y no puede hacer nada por evitarla.

Alex Cooper, la conductora del programa, le ha preguntado entre risas y porque siempre hace la misma pregunta a todas sus invitadas —su teoría de internet favorita sobre ellas mismas— por este rumor, que comenzó con la idea de su muerte a principios de siglo, y que ha ido sumando capaz de complejidad con el paso de los años.

En teoría, la intérprete de canciones como Complicated, Sk8ter boy o Girlfriend habría perdido la vida durante la década de los 2000 —las razones varían, desde un accidente hasta una enfermedad fulminante—, pero, debido a que acababa de alcanzar el estrellato, su discográfica habría decidido reemplazarla inmediatamente con una actriz y cantante idéntica, de nombre Melissa Vandella.

Lavigne se ha reído y ha contestado por fin: "La teoría conspirativa de que yo no soy yo... Genial. Pero obviamente soy yo. Es tan absurdo. ¿Cuándo comenzó? Creo que fue con mi segundo álbum, ¿no?", ha dicho la artista, que también se ha referido a la idea que planea sobre esta teoría, y es que da la sensación de que no ha envejecido un ápice en todo este tiempo.

Asimismo, ha agregado, que, en realidad, no le molesta esta teoría porque no es tan mala en comparación con otras tantas que rodean a otros artistas que conoce: "Siendo honesta, no es tan horrible. Podría ser peor. Siento que tengo una [teoría conspirativa] de las buenas. No creo que sea algo negativo o espeluznante".

Tanto Avril como Alex han bromeado sobre si no es un poco "creepy" el hecho de que crean que murió y que es otra persona, e incluso la conductora ha tenido que preguntarle si de verdad no se llama Melissa, a lo que Avril ha respondido que por supuesto que no, aunque, claro, eso mismo es lo que respondería Melissa, han finalizado.