El cisma burgalés continúa. Las dieciséis monjas de las clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Vizcaya) que rompieron relaciones con el Vaticano el pasado lunes, a través de un comunicado en el que anunciaban su acogimiento a la Pía Unión Sancti Pauli Apostol -considerada secta por la Iglesia Católica- de Pablo de Rojas Sánchez-Franco -excomulgado en 2019-, aparecieron el pasado miércoles en redes sociales asegurando que no abandonan la Iglesia y que relatarán su caso en futuras publicaciones.

El cisma: un problema inmobiliario

Hasta el momento, se sabe que el origen del conflicto está en el ámbito inmobiliario: las hermanas querían vender un convento que tienen en propiedad y que está vacío en Derio (Vizcaya) para poder así, hacer frente a la compra del monasterio de Orduña, perteneciente a la Diócesis de Vitoria y con la que tenían un acuerdo de compraventa.

Convento de Belorado. Tehagoluz.com

Sin embargo, la Archidiócesis de Burgos bloqueó los movimientos al sospechar que el excomulgado podría estar detrás de todo esto y la comunidad de Belorado reclamó entonces una indemnización de 1,6 millones de euros por supuestas obras realizadas, que continúa a la espera de una resolución judicial.

La madre abadesa: líder de la 'revolución'

"Es una monja buena, o ha perdido la cabeza o no sé, porque no me cabe en la cabeza que estando normal, esa monja haya podido llegar a este extremo". Es la única explicación que encuentran las monjas de Santillana del Mar, al cisma burgalés que lidera la madre abadesa Isabel, a quien conocen desde novilla.

Ella es quien capitanea la rebeldía de las monjas clarisas de Belorado, convencida de que "Nos van a denominar herejes y cismáticas, locas y muchas cosas más, muy calumniosas y desagradables. No los creáis, al menos por esta vez, que no os engañen".

Monja de Belorado en la cocina del convento. Tehagoluz.com

Además, ella es también la firmante del comunicado en el que las dieciséis monjas reconocen como último pontífice válido a Pío XII y acusan a los papas posteriores de herejía.

En una entrevista en directo en el programa 'Tardear' la superiora afirmaba que las monjas de su comunidad "evolucionamos, no somos personas retrógradas que estemos queriendo revivir situaciones de la Edad Media, nuestra vida es compatible con nuestras familias y nuestros amigos, pero la verdad de Dios tiene que estar donde está y es como una tubería que se cierra".

En su crítica a la Iglesia católica, sor Isabel reconoce que "las parroquias parecen más de anglicanos que de católicos", lo que considera un escándalo, en tanto que "casi no queda ni rastro de la Iglesia Católica, ahora el centro no está en Dios, sino en el hombre".

Acusada de "engañar a las monjas"

El vicario para la Vida Consagrada de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, Manuel Gómez Tavira, ha asegurado que, detrás de la ruptura con la Iglesia Católica de las clarisas de Belorado (Burgos) y Orduña (Vizcaya) está el "engaño a las quince religiosas" por parte de Sor Isabel que "lleva tiempo intentando perpetuarse en el poder cuando cumple ahora su mandato de doce años porque no puede estar más".

"Es mentira que el Arzobispo de Burgos no le deje vender. Hay muchas mentiras que les cuenta a las hermanas, que lo creen como la verdad mas grande del mundo", explica Tavira.

Su relación con De Rojas, el 'falso obispo' excomulgado

Preguntada sobre Rojas en el programa 'Tarde Ar', la abadesa ha afirmado que se trata de un "pastor entrañable" y de una persona "realmente bondadosa", a la que ahora han confiado su amparo, tras anunciar su ruptura con la Iglesia católica.

Asimismo, la abadesa ha tratado de desvincular a De Rojas de la operación inmobiliaria que ha agravado su enfrentamiento con el obispo de Burgos y con la jerarquía eclesiástica, aunque ha tratado de evitar que las monjas desvelaran desde cuándo conocen al fundador de Pía Unión y ha restado importancia al peso de esa operación en su decisión.