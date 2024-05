Sophie Turner se sincera sobre su divorcio con Joe Jonas y la custodia de sus hijas

Lo más importante para ambos son sus hijas Willa, de 3 años, y Delphine, que cumplirá 2 en julio. Pero hasta que han alcanzado un acuerdo de custodia, Joe Jonas y Sophie Turner han protagonizado un muy polémico divorcio, con la actriz incluso demandando al músico por retención indebida.

Precisamente hubo de retirar la demanda de que Jonas estaba reteniendo los pasaportes de las dos menores para que no regresasen a Inglaterra con su madre para que al fin hubiese un acuerdo. Y de todo ello ha hablado ahora la intérprete de Juego de tronos en una entrevista con la edición británica de la revista Vogue, de la que es portada.

"Hubo algunos días en los que no sabía si iba a lograrlo. Llamaba a mi abogado y le decía: 'No puedo hacerlo, de verdad que no", ha declarado Turner, de 28 años. "Nunca fui lo suficientemente fuerte como para defenderme. Y luego, al final, tras dos semanas estancada, alguien me recordó que eran mis hijos por quienes estaba luchando. No lo hubiese hecho por mí misma, pero encontré la fuerza por ellos", ha añadido.

La también modelo ha recapitulado sobre su relación con el músico, puntualizando que no siempre se sintió cómoda en el papel de esposa de un miembro de los Jonas Brothers: "Había mucha atención sobre los tres hermanos y sus esposas. Y es eso, siempre nos llamaban las esposas. Y yo lo odiaba. Era un sentimiento de 'más uno'. Esto no tiene nada que ver con él, que no me hizo sentir así de ninguna manera, pero era la percepción de que nosotras éramos las groupies de la banda".

Asimismo, la actriz de la saga X-Men ha afirmado que se sentía "como un pajarito atrapado en una jaula de oro" al estar obligada a vivir en Estados Unidos, especialmente tras la mudanza de la familia a Miami en 2021. "Era increíble, pero no tenía amistades", ha declarado, antes de explicar que estaba teniendo muchos problemas con el país en temas de violencia o de eliminación de derechos de las mujeres.

Ante esta situación, ha puntualizado, sí que consiguió finalmente un gran apoyo en una de las exnovias de Joe, Taylor Swift, a quien considera "una heroína absoluta" para ella durante el año de su divorcio. "Nunca he estado más agradecida con nadie que con ella porque nos cogió a mis hijas y a mí y nos dio una casa y un espacio seguro. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho, de verdad", ha agregado.

Para finalizar, ha hablado de su futuro, afirmando que están "haciéndolo lo mejor que pueden" en el tema de la copaternidad, porque "Joe es un gran padre y eso es todo lo que se puede pedir". "Únicamente quiero que las niñas se sientan amadas y que todos estemos ahí para ellas", ha agregado.

Por último, se refirió brevemente a su relación actual con el aristócrata Peregrine Pearson, afirmando que se está "divirtiendo" al salir de nuevo, ya que es "algo nuevo" para ella tras casarse tan joven. Y, con respecto a vivir otra vez en Reino Unido, ha dicho que es "más feliz que nunca" como no lo sentía "en mucho tiempo". "Estoy empezando, redescubriendo lo que me gusta hacer y con quién me gusta estar", ha terminado.