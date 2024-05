Ana Herminia deja de defender a Ángel Cristo en plató tras su boda: "Está muy enfadada"

Con Ángel Cristo convertido en uno de los principales protagonistas de Supervivientes, su pareja, Ana Herminia, ha tomado ahora una inesperada decisión que podría afectar al concurso del hijo de Bárbara Rey.

Hace unos días, las palabras de Arantxa del Sol sobre su incidente con Cristo no pasaron desapercibidas por la novia del concursante, Ana Herminia, que, aunque no estuvo en el plató de Supervivientes, usó sus redes sociales para posicionarse y de paso lanzar una dura advertencia.

"Siguen las mentiras y ahora Ángel es el culpable. Mañana se sabrá toda la verdad, no me callo más. Agresión pura y dura, ya contaré con todo lujo y detalle. Menos mal que se ha visto cómo lo han callado", publicó Herminia en Instagram.

Ahora, asegura que no va a volver a un plató de televisión, ni siquiera para para defender a su pareja, con el que se casó en Honduras. "Ángel no va a tener defensa. Mi hija me lo pidió por favor. Cuando llegue Ángel estaré en la puerta de Telecinco", sostiene Ana Herminia. Según ha contado Antonio Montero en TardeAR, su decisión es firme. "Aparentemente, ella está desbordada y muy enfadada con cosas que han pasado de las que no quiere hablar".

Además, según relató el periodista, cuando Ángel regrese de Honduras, todo se aclarará: "Es un tema delicado. Si ella lo cuenta creo que va a ser un problema".