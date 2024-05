Pillan a Iñigo Onieva calificando su propio restaurante con cinco estrellas antes de la apertura

Iñigo Onieva ha abierto recientemente un nuevo restaurante en Madrid a cuyo evento de presentación han acudido, además de muchas celebrities, su mujer, Tamara Falcó, y la madre de esta, Isabel Preysler.

Se trata de Casa Salesas, ubicado en la zona Centro de la capital. Como era de esperar, el empresario contó con una larga lista de invitados que acudieron a la cita, demostrándole todo su apoyo y cariño en una noche tan especial.

Este miércoles, TardeAR, que asistió al evento, informó cómo el empresario, que debe estar tan emocionado por la apertura de su nuevo negocio en la capital que, antes de la inauguración del mismo, se ha lanzado sin miramientos a ponerle cinco estrellas en las reseñas de Google.

Y no solo él, Carolina Molas, la madre de Íñigo, también se lanzaba a no solo valorar el restaurante con la máxima puntuación sino a dejar una gran valoración. Y eso que, según el programa de Telecinco, aun no estaba ni siquiera inaugurado.

Captura de la valoración de Onieva a su propio restaurante. MEDIASET/GOOGLE

Apoyando a su marido en cada una de las decisiones que toma, Tamara Falcó fue una de las asistentes a la inauguración en la que pudo charlar y reencontrarse con muchos amigos. Feliz y muy orgullosa de su marido, la marquesa de Griñón elegía para la ocasión un sencillo traje en color azul de lo más favorecedor. A su llegada, la pareja se reencontró entre risas y muestras de cariño, demostrando que están en su mejor momento.

Además de su mujer, también otros familiares del empresario acudieron a la cita, como fue el caso de su madre, Carolina Molas, o sus hermanos, Alejandra Onieva y Jaime. Apoyando Onieva en todo momento, su familia directa demostró que está encantada con la nueva etapa profesional y personal que está experimentando.

Entre los asistentes que pudimos ver en su llegada estuvieron Lorenzo Caprile, Cristina Vals Taberner, Albert Rivera, Christian de Hannover y Sassa de Osma, José Luis López 'El Turronero', Álvaro Castillejo y Cristina Fernández, Andrea Levy y la actriz Macarena Gómez, Iván Sánchez y su pareja Irene Esser o Alicia Ortiz Alcocer entre muchos otros.