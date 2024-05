Vigilante de seguridad, poeta 'amateur', opositor... lo que se sabe sobre el atacante del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha resultado herido este miércoles después de haber recibido cinco disparos tras una reunión de Gobierno celebrada en la ciudad de Handlova. El dirigente está siendo operado de urgencia y "su vida corre peligro" tras las diversas heridas sufridas. Pocos segundos después de la agresión, el atacante ha sido arrestado. ¿De quién se trata?

Las autoridades rápidamente han identificado al detenido como Juraj Cintula, según informan medios locales como Dennikn. Se trata de hombre de 71 años, conocido opositor al actual Gobierno, según señalan varias fuentes. Su hijo ha indicado a Aktuality que el agresor no votó al actual primer ministro en las pasadas elecciones.

El ministro del Interior, Sutaj Estok, ha asegurado que este suceso responde a "un claro motivo político", por lo que parece hacer referencia a un vídeo publicado en redes en el que el detenido critica las políticas del primer ministro.

El hijo del arrestado, sin embargo, no ha confirmado estas declaraciones y ha asegurado que en ningún momento supo de las intenciones de su padre. "No tengo la menor idea de qué pretendía, qué planeó, ni por qué sucedió", ha indicado, confirmando que no tiene ningún tipo de problema mental.

Amante de la literatura

El arrestado también es amante de la literatura, un escritor de poemas amateur que ha publicado hasta tres libros. Reside en la ciudad de Levice y es miembro de la Asociación de Escritores Eslovacos y del Club Literario de Izquierda Dúha. Por ello, es habitual su presencia en la biblioteca de Tekovská, según ha detallado Dennikn.

La directora de la biblioteca ha confirmado a este mismo medio que el arrestado era una persona normal, y lo ha catalogado como "rebelde cuando era joven, pero no agresivo". Asimismo, también se ha podido saber que trabajó como guardia de seguridad en un centro comercial.

En 2016, Cintula recogió firmas para formar un Movimiento contra la Violencia. "La violencia es a menudo una reacción de la gente como una forma de expresión de simple descontento con la situación. ¡Seamos insatisfechos, pero no violentos!", aseveró ante su intención de crear dicha formación.