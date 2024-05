El orgullo castizo se deja ver más que nunca por la Pradera más chulapa: chula y guapa

Se dice de Madrid que sus vecinos son los más chulos y los más guapos, algo que se resume llamándoles chulapos. Como cada 15 de mayo esa chulería madrileña sale a pasear por la Pradera de San Isidro, que este año ha lucido más castiza que nunca. "Tengo 76 años y vengo a la Pradera desde que soy una niña. Te puedo asegurar que nunca he visto tantas personas con los trajes de chulapo", afirma Pepi ataviada con su vestido, un pañuelo y un clavel, mientras agarra del brazo a su marido, que también va impecable con su traje de pata de gallo en blanco y negro.

Dice el músico madrileño Recycled J en una de sus últimas canciones, donde reivindica el sentir castizo, que "hasta el más pichi se ha vestido para la ocasión" y en el día San Isidro Labrador nadie ha querido perder la oportunidad de mostrar sus dotes con el hilo y el dedal. "El traje que ves lo he confeccionado yo misma, nadie tiene uno igual que el mío. El de mi marido también lo he cosido yo y este año le he hecho el primero a mi nieto de cinco meses", explica orgullosa Paqui.

De la mano de sus padres, muchos niños pequeños portan con alegría los trajes de chulapos y chulapas, una tradición que está volviendo a coger fuerza en los colegios madrileños. "Mi hija viene vestida de chulapa porque el año pasado estuvimos aquí y me pidió que le comprara uno, solo tiene cinco años, pero le llamó mucho la atención", argumenta Bernardo. Cuenta que, pese a ser vecino del barrio, de pequeño nunca le vistieron de chulapo, pero que su hija fue con el traje al cole y volvió con el dibujo de un clavel. "Me gusta que se reivindiquen las tradiciones madrileñas, aunque en mi época no fuera así, es algo muy bonito".

José y Paqui, una de las muchas parejas que disfruta de la Pradera de San Isidro con sus trajes de chulapos hechos a mano. Álvaro Ortega Hernández

Con traje o sin traje, lo que impera en la Pradera son los claveles: dos blancos si estás soltera, uno blanco y uno rojo si estás prometida, dos rojos si estás casada y dos rojos y uno blanco si eres viuda. Los hombres, uno rojo en el pecho. "A día de hoy eso ya importa poco, cada uno se pone el que le guste y donde prefiera llevarlo", explica Cristina, una joven que no lleva vestido, pero luce su clavel rojo en la cabeza, al igual que sus dos amigas.

Al son de los chotis, pasodobles y canciones populares que resuenan por la calle va trascurriendo la mañana mientras la afluencia de madrileños cada vez es mayor. Con el chotis, el baile más popular de Madrid, solo se atreven los más veteranos, quienes demuestran su habilidad frente a la Ermita de San Isidro, al ritmo de Madrid, Madrid, Madrid… tocado por un organillo. "Aunque parezca mentira, el chotis lo bailan muchos jóvenes. Te lo digo yo, que soy profesora y gran parte de mis alumnos no superan los 35 años", argumenta Gloria, una "gata de nacimiento" con muchas fiestas de San Isidro a sus espaldas.

Asombradas por este baile, uno de los pocos en los que la mujer marca el ritmo y mueve al hombre, dos mexicanas disfrutan de ver a los madrileños danzar. María lleva quince años en Madrid, pero este es el primero en el que ha ido a la pradera durante el día. Su madre Eva, que está por primera vez en la capital, no esperaba algo así en una ciudad tan grande: "Me parece bellísimo que en una ciudad como Madrid se mantengan estas tradiciones y se vea un ambiente tan festivo. Estoy emocionada".

La oposición felicita las fiestas y Almeida pide por todos

Ya es mediodía, y el desfile de gigantes y cabezudos, al ritmo de las dulzainas, precede al de los políticos, que se dejan ver frente a las escaleras de la Ermita de San Isidro con los bailarines de chotis de fondo. La primera en aparecer es la líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, quien no ha estado presente en los actos institucionales del día de San Isidro por estar en desacuerdo con la entrega de una de las medallas de la ciudad a la comunidad judía en Madrid. Maestre ha deseado "un feliz día a todas las madrileñas y madrileños", en un día donde "celebrar y pasárselo bien con familia y amigos y la mejor forma de reconocerse como ciudad".

Poco después ha llegado portavoz socialista, Reyes Maroto, quien, vestida con un traje de chulapa rojo y blanco, ha felicitado a todos los madrileños desde "una Pradera vibrante donde se celebra el orgullo de ser de Madrid". Al mismo tiempo, ha señalado que "es un día para dejar de lado el enfrentamiento político y trabajar por una ciudad diversa, feminista, integradora y acogedora".

El último en llegar, debido a su apretada agenda institucional, ha sido el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El regidor se ha dado un baño de masas con los vecinos de la ciudad, quienes le pedían fotos y le aclamaban al grito de "alcalde, alcalde". Mientras, Almeida les devolvía el afecto con una sonrisa y gestos de agradecimiento. Antes de entrar a beber el agua bendita de la fuente de San Isidro, ha adelantado que sus peticiones al santo iban dedicadas a "los más desfavorecidos, los enfermos, los parados y para que a cada uno de los madrileños se le cumplan sus deseos".

Bocadillos, manteles compartidos y rosquillas

Tras el paso de los políticos y con la hora de comer marcando el reloj, encontrar un sitio a la sombra en las zonas de césped se convierte en una ardua tarea. Cientos de manteles cubren el césped y sobre ellos, grupos de amigos, parejas y familias al completo disfrutan de la comida que han preparado: tortillas, empanadas o embutido acompañado de bebida fría. Otros prefieren hacer cola para comprar un bocadillo de panceta, chorizo o lomo. Aunque el rey de la Pradera es el bocata de gallinejas y entresijos, tan castizo su sabor como intenso su olor, que impregna el ambiente de este día festivo. De postre, muchos madrileños llevan en sus manos bolsas con rosquillas de San Isidro, ya sean listas (de limón), tontas (anís) o Santa Clara (merengue).

Una pradera abarrotada celebra San Isidro con mantas sobre el césped de la Ermita del Santo. Álvaro Ortega Hernández

La Pradera de San Isidro es tan variada y peculiar, que después de ver los mejores trajes y los bailes más castizos, la imagen más chulapa de estas fiestas la protagoniza una familia de Carbanchel, que en medio de la multitud disfruta de una mesa llena de comida y repleta de felicidad. "Tenemos chorizo, salchichón de ciervo, mejillones, patatas fritas, macarrones, cerveza y vino en bota. Disfrutamos de este día en familia y celebramos que somos de Madrid. No nos falta de nada". Quizá, esta forma de disfrutar de la vida sea lo que hace a Madrid y a la Pradera tan chula y tan guapa.