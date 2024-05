Todo sobre la financiación de gafas y lentillas que prepara el Gobierno: ¿Quién se beneficiará? ¿Qué países ya lo hacen?

Se calcula que, en España, el precio medio de unas gafas completas roza los 200 euros y el de las lentillas está en torno a los 120 euros. Un desembolso que implica un gran esfuerzo para muchas familias con pocos recursos que tienen que hacer frente a ese gasto extra, que no está cubierto por la Seguridad Social. De ahí que el Gobierno se haya propuesto empezar a cubrir ese coste a partir de 2025, en línea con su compromiso de pasar a reconocer otras prestaciones, como la salud bucodental o la mental, a lo largo de esta legislatura.

Según avanzó el lunes la ministra de Sanidad, Mónica García, su departamento "trabajará" para financiar la salud visual de los españoles y que empiece a ser una realidad en 2025, empezando por la población más vulnerable, según aseguró en declaraciones a los medios durante el 'I Foro de Salud Pública. Una Sanidad a Futuro', organizado por la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa).

"Queremos que las gafas y las lentillas no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir o que les supone un gasto accesorio y que, de alguna manera, hace que los más vulnerables y que las personas que no tienen acceso vean mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual", defendió García.

Ahora bien, ¿quién podrá beneficiarse de esa ayuda?, ¿qué otros países reconocen ya esa prestación?, ¿qué pasa con el resto de la población con problemas de vista?

¿A quién cubrirá?

La medida, tal y como ha ido desgranando García, será progresiva. El objetivo es empezar a financiar las gafas y lentillas a los menores de 18 años que provengan de familias con menos recursos. "Queremos empezar por las personas más vulnerables y con menos capacidad de acceso a este derecho. Y también por las poblaciones más infantiles, que tienen de alguna manera un mayor recambio o un mayor gasto en este sentido", afirmó el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Miopía, la pandemia del siglo XXI

En España, casi ocho de cada diez españoles dice tener algún problema de visión, siendo la presbicia la más común (43%), seguida de la miopía (39%) y el astigmatismo (38%). La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó hace unos años de que la miopía se ha convertido en la pandemia del siglo XXI y estima que, para 2050, más de la mitad de la población mundial sea miope.

Las tasas de prevalencia de miopía entre los españoles no dejan de aumentar, según alerta la última edición del Libro Blanco de la Visión en España, que advierte también de que se trata de uno de los grandes problemas entre la población joven: el 55,3% de los jóvenes de 18 a 24 años la sufre; porcentaje que se dispara hasta el 62,5% entre los universitarios de 17 a 27. Entre los menores de 6 a 12 años, la prevalencia es del 5,9%, aunque el informe subraya que "muchos de ellos podrían superar la barrera de las 6 dioptrías y convertir a su ojo en patológico".

¿Y el resto de la población?

La ministra de Sanidad no ha dado muchos detalles de la medida que prepara su departamento, aunque sí ha avanzado que el objetivo es empezar a financiar esta prestación en 2025 a los menores de 18 años de familias con menos recursos (sin concretar umbrales), para luego ir extendiéndolo a otros segmentos de población.

"Estamos estudiándolo con todos los actores", subrayó este martes García, quien también indicó que se trata de un cambio que todavía tiene que ser debatido y definido con los óptico-optometristas, con quienes va a empezar a mantener reuniones ahora para ir recogiendo sus propuestas.

¿Qué otros países cubren este gasto?

Varios países del entorno ya financian las gafas y lentillas a su población con mecanismos parecidos a los que se plantea el Gobierno. Francia, por ejemplo, cubre el recambio de gafas y lentillas cada dos años para los mayores de 16 años. Reino Unido, ofrece vales para que las personas con bajos ingresos, presidiarios, menores de 16 años y estudiantes de hasta 18 años puedan canjearlos en las ópticas. Alemania utiliza un sistema de reembolso del coste para los menores de edad y adultos con alguna discapacidad visual grave.