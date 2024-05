Gal·la Mora se sincera sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: "Mi madre me pidió que abortase"

Gal·la Mora se dio a conocer durante su paso por cuarta edición de La isla de las tentaciones, programa al que acudió con su entonces pareja Nico Craiu. Ahora la joven se ha convertido en influencer y ha sido invitada recientemente al pódcast Que se entere mi ex, donde ha hablado sobre diferentes episodios de su vida.

La creadora de contenido se ha sincerado sobre una de las relaciones tóxicas que ha tenido. Y es que la procedente de Castellón ha asegurado durante su intervención que tomo la decisión de abortar para no tener un bebé con esta pareja, de la que ha mantenido su anonimato.

"Fui a hacerme las pruebas, me hicieron una ecografía y escuché el corazón del bebé", ha explicado Gal·la Mora, asegurando que su madre fue un pilar fundamental a la hora iniciar el proceso.

"Yo nunca había querido tener hijos y mi madre me pidió que abortase porque ella conocía cómo era mi relación y no quería que me enganchase con una persona así para toda la vida", ha detallado la influencer.

Es por ello que Gal·la fue a hacerse las pruebas correspondientes, con las que llegó a escuchar "el corazón del bebé". "Ahí me pregunté si estaba segura. Me dieron entonces la cita para ir a abortar en quince días", ha continuado con su relato.

Durante este periodo de tiempo, ella le decía a su pareja que "no sabía que quería hacer". "Él me decía que si lo hacía se iba a morir y me condicionó a tomar esa decisión, tenía que abortar sí o sí", ha declarado.

Finalmente, la joven continuó con el proceso, ya que consideró que no podía tener un bebé en esas condiciones: "Darle un padre así a un hijo habría sido lo peor que hubiera hecho en mi vida".

Además, Gal·la ha comentado respecto a esta pareja que la tenía vigilada en casa: "Él trabajaba fuera los fines de semana y yo me quedaba en casa. Estaba en la habitación y en la cámara se encendía un piloto. Yo pensaba: 'Está mirando. Quiere saber lo que estoy haciendo".

Tras sincerarse sobre este duro y difícil testimonio, la joven ha asegurado que ahora está bien, aunque todavía tiene "muchas cosas que sanar" y organizar su cabeza. "Gracias a mí misma por ser fuerte porque yo sinceramente hace un año pensaba que de ahí no salía y que mi vida terminaba", ha confesado.

Galla también ha querido agradecer el apoyo de su madre y de dos de sus amigas, pilares fundamentales de su vida: "Estuvieron ahí para todo". "Ahora estoy muy bien y eso no me lo quita nadie a pesar de haber pasado todo eso. Olé yo", ha concluido.