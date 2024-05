Lara Sajen vive una persecución en la calle y sufre un ataque de nervios: "No se ni de dónde he sacado fuerzas"

La exconcursante de Supervivientes Lara Sajen ha vivido una tensa situación con un hombre que la ha perseguido por la calle, lo que le ha provocado un ataque de nervios que ha compartido a través de sus redes sociales.

"Estoy en un rincón, me acabo de sentar porque lo que acaba de pasar ahora mismo no tiene nombre", ha expresado la artista a través de sus historias de Instagram. La influencer ha explicado que llevaba cinco calles con un hombre a sus espaldas diciéndole "todo tipo de barbaridades".

"Al final soy fuerte y hoy puedo salir de esa situación, pero en otro momento no lo sé", ha comentado en uno de los vídeos que ha publicado. Sajen ha pensado en chicas como su sobrina, que tiene 17 años. "Que tengan que pasar por una situación como la que yo he pasado hoy, me entran los siete males", ha añadido.

'Story' de Instagram de Lara Sajen. LARA SAJEN / INSTAGRAM

La creadora de contenido ha asegurado que no sabe de dónde "ha sacado fuerzas" mientras vivía la persecución. "No doy crédito. Por qué el hombre todavía sigue pensando que somos un trozo de carne que puede decirnos lo que quiera", ha comentado a sus seguidores.

Lara Sajen ha reivindicado que son cosas que "no tienen que seguir pasando" y ha añadido que toda la situación se ha dado "a plena luz del día, con un montón de gente por la calle". "Es que no tiene ni siquiera vergüenza", ha expresado.

'Story' de Instagram de Lara Sajen. LARA SAJEN / INSTAGRAM

"Horrible" es el adejtivo con el que la bailarina describe la situación que ha vivido. "Solo de pensar que le puede pasar a una persona que emocionalmente no esté bien o que sea una menor de edad me ha puesto muy nerviosa", ha detallado. "No me cabe en la cabeza que un tipo se sienta con el derecho de decirte y hacerte lo que le salga en gana", ha proseguido en el vídeo.

La creadora de contenido ha compartido un vídeo que ha podido grabar captando algunas de las cosas que le ha dicho el hombre antes de desaparecer por otra calle. "Yo te pago... Vivo aquí cerca", le decía el tipo.

Lara Sajen ha asegurado que se ha quedado "bloqueada". "Mira que soy una persona fuerte, pero no sabéis cómo en ese momento te bloquea una persona así, es algo que no me entra en la cabeza", ha concluido en sus stories.