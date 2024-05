Quién es Skip Marley, el nieto de la leyenda del 'regae', nuevo 'amigo' de la top Kate Moss y 23 años más joven que ella

Kate Moss ha creado un pequeño tsunami con su asistencia a un festival de música en Turquía. Se trata del certamen musical que se celebró en el resort hotelero Macakizi, dentro del Med Bodrum. En él actuaba Skip Marley, nieto del legendario Bob Marley, rey del regae. Kate estaba tan entusiasmada, que subió al escenario a cantar con él.

Unas fotos posteriores, publicadas por el Daily Mail, demostraron que la pareja mantiene una curiosa 'relación', sobre todo, por la diferencia de edad (ella tiene 50 años y él, 27) y porque la top model tiene novio: Nikolai Von Bismarck, con quien sale desde 2015 y que tiene 13 años menos que ella.

Curiosamente, Kate y Nikolai se han dejado ver poco después del festival musical de la discordia, en concreto, en Londres, en el front row de un desfile de Gucci Cruise en el museo Tate Modern. Con ellos estaban la hija de ella, Lila Rose, de 21 años, y la madre de él, Debonnaire Jane von Bismarck, que es amiga de Kate Moss.

Aunque la pareja no parecía muy compenetrada y Kate prefería hablar con su hija, su asistencia conjunta al desfile simula mostrar que las fotos de ella con el músico jamaicano no son nada... o que a Nikolai no le han gustado. De hecho, no se veía a la pareja junta desde enero pasado.

Skip Marley Minto es hijo de la segunda hija de Bob, Cedella. Cantante y compositor, se crio en Miami y mantuvo en el pasado una relación sentimental con Gabriella Willson, conocida artísticamente como H.E.R. Kate Moss no es ajena al mundo de la música, pues protagonizó el videoclip The wonder of you, un tema de Elvis Presley que formó parte de un homenaje.

Además, ha estado unida a varios músicos, Peter Doherty y Jamie Hince, guitarrista de The Kills, con quien estuvo casada cuatro años, entre 2001 y 2005.