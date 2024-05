Los Comuns insisten en un "acuerdo de izquierdas" y acusan a Puigdemont de querer una repetición electoral en Cataluña

El portavoz de los comunes, Joan Mena, ha acusado este martes al candidato de Junts, Carles Puigdemont, de querer forzar una repetición electoral en Cataluña al presentarse a la investidura y ha insistido en que la vía para evitarlo pasa por un Govern de izquierdas, para lo que hay "fórmulas diversas" más allá de un tripartito.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede del partido dos días después de las elecciones del 12M, en las que el PSC obtuvo 42 diputados, seguido de JxCat con 35 y de ERC con 20, mientras que los comunes perdieron dos representantes con respecto a 2021 y se quedaron con 6.

Mena ha afirmado que su formación apuesta "por un acuerdo de izquierdas" para el que hay "fórmulas diversas" y que permitiría dotar a al territorio de una "estabilidad": "A partir de aquí, priorizaremos los contenidos de este acuerdo", ha dicho.

Tres escenarios posibles

Para los comunes, los resultados electorales solo dejan tres escenarios posibles: una coalición de izquierdas, la "coalición del asfalto" de PSC y Junts o una repetición electoral, que consideran que es la apuesta de Puigdemont, al que han reprochado que no "cumpla" con su palabra y abandone la política, como sí ha hecho el candidato de ERC, Pere Aragonès.

En cualquier caso, las conversaciones para este gobierno progresista todavía no se han iniciado, según ha dicho Mena, que ha dejado claro que en este acuerdo "no entra ni por activa ni por pasiva el PP ni ninguna formación de derechas".

En este sentido, Mena ha emplazado al líder del PSC a que descarte la opción de un pacto con Junts "y trabaje por un acuerdo de izquierdas, que es lo que ha votado Cataluña".

Hard Rock y autocrítica tras las elecciones

El portavoz ha explicado que la ejecutiva del partido ha hecho autocrítica tras perder dos diputados, uno de ellos el que tenían en Tarragona, un territorio en el que han hecho bandera de la oposición al proyecto del Hard Rock. No obstante, han insistido en su opinión respecto al macrocasino. "No cambiaremos la posición respecto al Hard Rock. No sabemos qué hará Illa. Le toca abrir un periodo de conversaciones", ha insistido Mena.

Los comunes atribuyen esta caída electoral a la falta de implantación territorial del partido, a la "polarización" de la campaña y al "voto útil" de las izquierdas al PSC, según ha dicho Mena, que ha negado que la ruptura de la coalición con Podem Catalunya les haya perjudicado en exceso.