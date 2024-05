El Gobierno da pautas para evitar los 'ataques' de orcas como Gladys: no detener el barco, ir hacia la costa y no agredir a los cetáceos

Con la llegada del buen tiempo, de la buena mar y de las ganas de salir a navegar, llega de nuevo un fenómeno que en los últimos años ha provocado cierta hilaridad pero también daños materiales y riesgos para la seguridad de sus tripulantes y de los animales: los encuentros de orcas y yates, barcos de vela y otro tipo de embarcaciones. El año pasado, la orca Gladys y su manada provocaron más de medio centenar de incidentes en aguas de Cádiz y, de cara a este verano, el Gobierno ha difundido este martes una recomendaciones para evitar o minimizar los encontronazos entre orcas y embarcaciones. De manera general, pide evitar navegar entre el Golfo de Cádiz y el Estrecho hasta agosto, porque es desde abril hasta entonces donde más posibilidad de encontrarse con estos cetáceos. En caso de que ocurra, lo mejor es no parar y seguir navegando hacia la costa y no molestarlas, dañarlas o matarlas, como hicieron el año pasado los tripulantes de un velero, que la emprendieron a tiros contra un grupo de orcas.

Para evitar más casos como este o, simplemente, riesgos asociados a la mayor presencia de orcas entre abril y agosto en aguas de la costa de Cádiz, los ministerios de Transición Ecológica y de Transportes se han unido para elaborar un listado de avisos a navegantes. Sus respectivas direcciones generales de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y de la Marina Mercante han elaborado unas recomendaciones avaladas por expertos internacionales en orcas de la Comisión Ballenera Internacional que tienen vigencia durante todo el año pero se hacen más acuciantes entre los meses de abril y agosto, que es cuando hay una "alta probabilidad" de encontrase con orcas y en la zona entre el Golfo de Cádiz y el Estrecho.

De manera genérica y para evitar el encontronazo, la primera recomendación plantea no navegar en esta zona entre estos meses. En caso de que sí se haga, debería ser "lo más cerca posible" de la costa dentro de los límites de seguridad.

Si haya "interacción" con una orca, no hay que detener la embarcación -tanto si es a motor como a vela- y navegar hacia la costa, a aguas menos profundas.

También en ese caso, se deberá evitar que quienes vayan en la embarcación se acerquen a las bandas y se queden en lugares con más protección para evitar lesiones o caídas al mar ante "eventuales movimientos bruscos" por el encuentro con la orca. Además, se pide que no se intenten conductas disuasorias de los cetáceos que puedan causarles "la muerte, daño, molestia o inquietud".

Por último, los ministerios recomiendan notificar el avistamiento o la interacción al Centro de Coordinación de Salvamento más próximo a través del canal 16 o de trabajo de VHF y al Centro de Coordinación de Salvamento. Siempre que no suponga un peligro para los tripulantes, recomiendan también hacer y enviar por correo al Centro de Salvamento fotografías de las orcas "involucradas" para tener un mejor registro e identificación.

Juegan, no atacan

Esta recomendaciones son fruto de un taller entre los expertos de los dos ministerios que también concluyeron que las interacciones entre orcas y embarcaciones "no son agresivas", sino más relacionadas "con un comportamiento de juego o socialización". Por eso, consideran que no es apropiado ni fundado referirse a ellas como "ataque" un término que piden no utilizar.

La población de orcas del Estrecho de Gibraltar y el Golfo de Cádiz están catalogada como vulnerable, cuentan con su plan de conservación y está prohibido "darles muerte, capturarlas, perseguirlas o molestarlas".

El Gobierno recuerda que existe una ley de 2007 para su protección que, entre otras medidas de protección, prohíbe acercarse a ellas con una embarcación a menos de 60 metros, alimentarlas o tirarles alimentos, bebidas, basuras o cualquier otro objeto o sustancia, así como producir ruidos y sonidos fuertes o estridentes para tratar de atraerlos o alejarlos, incluida la emisión de sonidos bajo el agua.