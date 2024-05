Feijóo avisa de que el "procés no ha muerto" y vaticina que Sánchez hará presidente a Puigdemont en Cataluña tras las europeas

Dos días después de las elecciones catalanas, el líder nacional del PP concluye —en contra de lo que opinaba minutos antes el líder del PP catalán Alejandro Fernández— que el "el procés no ha muerto porque el sanchismo lo necesita para subsistir en la Moncloa". Por esta razón, Alberto Núñez Feijóo vaticina que Pedro Sánchez acabará haciendo presidente a Carles Puigdemont aunque lo ocultará hasta después de las elecciones europeas: "Ayer negó, por supuesto, que fuesen vestir a Puigdemont, como antes negó que fuese a pactar con Bildu y como negó la amnistía. Podemos estar a las puertas de un nuevo gran engaño de Sánchez que podemos hasta prever cómo ejecutar".

"El primer paso es negar el pacto con Puigdemont, el segundo será empezar a girar para decir que Cataluña merece un gobierno de estable y de diálogo, y el tercer paso será decir que procede la reconciliación total y esta sólo llegará de mano de la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat. Este tercer paso no volveremos hasta después de las elecciones europeas", ha alertado.

Asimismo, Feijóo ha cerrado la puerta a apoyar al PSC de forma gratuita para evitar el independentismo. "Si Pedro Sánchez no hubiera elegido siempre que ha podido aliarse con los independentistas antes que perder el poder, hoy Cataluña tendría asegurada una nueva etapa sin independentismo. No es así por decisión del partido de Sánchez, que ha vuelto a convertir, siete años después, a Puigdemont en protagonista y actor clave de la política española y catalana", ha lanzado ante su Comité Ejecutivo Nacional.

En presencia de sus barones, el líder nacional ha hecho un balance muy positivo de los resultados del PP en Cataluña así como de las anteriores citas electorales. "Pocas veces podemos decir que después de unas elecciones hemos multiplicado por cinco el número de escaños que teníamos en un parlamento; ahora el Partido Popular tiene mucho que decir y mucho que decidir en Cataluña, como también en el resto de España".

Asimismo le acusado a Sánchez que pecar de triunfalista por sus resultados en Cataluña, donde el PSC ha quedado primera fuerza. "Sánchez celebra como un gran triunfo que valida su acción de Gobierno que el bloque de su Gobierno (PSOE y Sumar) haya perdido 670.000 votos desde el 23 de julio en Cataluña y celebra como una derrota del independentismo que Junts haya subido 277.000 votos desde las elecciones generales en España. En lo que se refiere a resultados del pasado domingo, el PSC ha crecido a costa de Sumar y de ERC y ha dado aire a un nuevo factor determinante, a Junts".

"No importa que los partidos que se definan como independentistas estén ahora con el 44% del voto en Cataluña, si Sánchez con el 6% del voto en generales le ha dado todo el poder en España y no importa que los constitucionalistas de verdad seamos los que más crecemos en voto, porcentaje y escaños si Sánchez sigue apostando por un Gobierno de enfrentamiento, ruptura y dejar la nación en manos de los que menos le importa".

Feijóo también ha celebrado que los partidos que se definen como independentistas , es decir, ERC y Junts, no tengan mayoría. "Los que se dedican a hablar en el Congreso en nombre de Cataluña no tienen el apoyo mayoritario de los catalanes". No obstante, asume que no se podrá aislar a los independentistas en Cataluña mientras estos gobiernan en España por sus pactos con Sánchez. "Para que haya una nueva etapa de verdad en Cataluña sería imprescindible una nueva etapa también en España porque es imposible enterrar el procés en Cataluña mientras se mantiene desde Moncloa".

Una vez hecho el análisis habitual en resaca electoral, Feijóo ha dado las primera puntadas para la siguiente cita electoral, el próximo 9 de junio. "Queremos y debemos demostrar en estas elecciones europeas que España está cansada de un gobierno rehén del independentismo, que no se preocupa de la mayoría de los españoles y que sigue certificado por presuntos escándalos de corrupción cada vez más grandes". "Por eso no cabe ni un minuto de descanso este mes el PP es la alternativa a la independentismo de Cataluña, la alternativa a la parálisis de Sánchez y de sus socios y la alternativa para defender la igualdad y la prosperidad de los españoles y de la democracia española en Europa".

Por ello, ha animado a todos los españoles a acudir a la manifestación que ha convocado el PP el próximo 26 de mayo en Madrid en contra de la amnistía y en defensa de la prensa y la justicia. "Pido una movilización de máximos" el próximo domingo 26 de mayo para dar un mensaje en Europa "contra los desmanes de Sánchez", ha sentenciado desde la sede nacional.