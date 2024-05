Día Mundial de Internet: nueve consejos sencillos de los expertos para evitar que te roben tus ahorros

Cada 17 de mayo el mundo celebra el día internacional de Internet, una herramienta que, a lo largo de la historia ha tenido sus ventajas así como inconvenientes. Aunque Internet ha servido para facilitar y mejorar la vida de los seres humanos en muchos aspectos, también es cierto que hay quienes lo han aprovechado para sacar beneficio económico de manera fraudulenta.

En un mundo cada vez más digitalizado, los fraudes y estafas online no paran de crecer. España cerró el 2023 con casi medio millón de ciberdelitos, de los cuales, el 90% fue online, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior. El origen de estos ataques es muy variado: correo electrónico, SMS, malware, tiendas fraudulentas, etc.

Además, a este fenómeno se le suma el auge de la Inteligencia Artificial, que hace incluso más fácil a los ciberdelincuentes llevar a cabo sus fraudes. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más de la mitad de los españoles (52%) ha sido víctima de algún tipo de estafa o intento de estafa a través de sus dispositivos electrónicos en el último año.

Esta situación ha hecho que los usuarios estén en alerta, de hecho el 94,5% ha reconocido estar preocupado por la seguridad y la privacidad de sus datos al pagar online. Desde 20minutos y basándonos en los consejos de los expertos de plataformas como Chollometro o Xataka, elaboramos una lista de los mejores trucos para evitar poner en peligro tus ahorros mientras usas Internet.

Atento al aspecto de la Web

Normalmente las páginas web que esconden algún tipo de fraude son aquellas que cuentan con ofertas demasiado grandes como par ser verdad y aparecen junto a un diseño poco homogéneo o con imágenes de poca calidad. A veces tratan de imitar a las páginas web oficiales y pueden llegar a parecerse mucho a ellas, pero si estás atento puedes percatarte de algunos detalles (como diferencias en la URL) que te ayudarán a descubrir la estafa.

Revisa la parte inferior de una web

Revisar el pie de página o footer también puede dar pistas sobre la veracidad de la página web que estás visitando. Si la página es original, en esta parte deberás encontrar enlaces a la política de privacidad, condiciones de compra, pago, envío, garantía o servicio postventa. En caso de que la web pertenezca a una tienda online, también deberán aparecer información sobre la empresa responsable, su NIF y demás datos. Si no aparece no debes fiarte demasiado.

Fijar límites en la tarjeta

Para evitar que extraigan dinero de nuestra tarjeta sin autorización es recomendable poner un tope máximo a la cantidad de dinero que puedes pagar de forma diaria o mensual. En caso de fraude, llegaría un aviso sobre que se ha intentado realizar una operación que podría ser sospechosa. Además, también se puede limitar la cantidad de dinero en efectivo que puedes sacar en un cajero automático.

Cuidar las contraseñas



En cuanto a las claves de acceso o firmas electrónicas, es recomendable proteger tanto el móvil como la aplicación del banco con contraseña o con huella o reconocimiento facial. Además, si se tiene más de una cuenta bancaria, es conveniente establecer diferentes contraseñas, al igual que con las tarjetas, fijando un número PIN distinto para cada una de ellas.

Activar la doble verificación

Los bancos pretenden brindar con la mayor seguridad posible a sus clientes y por eso han implementado la doble verificación. Si bien esta herramienta está disponible para múltiples aplicaciones y plataformas, en las entidades financieras se vuelve realmente útil para prevenir de usos no autorizados de nuestra cuenta. De este modo, el usuario recibe un mensaje de texto en el móvil o en la app del banco con una solicitud de confirmación que debe aceptar durante el pago para autorizarlo.

Utiliza sistemas de pago fiables

Si usas internet para comprar, es recomendable que uses sistemas de pago fiables. Pagar con PayPal es una de las mejores opciones pues te permite recuperar tu dinero si te han estafado. Muchas webs tienen sus propios sistemas de pago, pero debes intentar no usarlo cuando te obliguen a poner tu tarjeta, y menos si no conoces la tienda. Si una tienda online no ofrece PayPal como método de pago, entonces no es muy fiable.

Ojo con los correos donde te piden datos

Una vez has realizado la compra, es normal que los estafadores te manden correos pidiéndote más datos, pero no debemos dar datos personales a través de Internet. Esta práctica es conocida como phising y cada vez está más a la orden del día. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas legítimas para hacerse con tus datos, con los cuales seguirán delinquiendo.

Nunca hagas clic en enlaces desconocidos

Deberás desconfiar de cualquier mensaje o web que te obligue a descargar algún tipo de programa, aplicación o extensión del navegador. Hay tiendas online sugieren que te descargues sus apps móviles oficiales y es normal, el problema comienza cuando te piden que descargues el archivo APK de una aplicación, pues en ese caso puede tratarse de algún tipo de virus.

Contacta directamente con tu banco

Finalmente, si piensas que has sido víctima de algún fraude a través de internet, deberás inmediatamente ponerlo en conocimiento de tu entidad bancaria. Algunos ciberdelincuentes son capaces de duplicar números de teléfono o hacer transferencias desde tu cuenta y sólo si lo pones en conocimiento de tu banco podrá denegar cualquier actitud sospechosa.