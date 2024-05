Un hombre cuelga su hamaca dentro de un autobús y se niega a bajar: "¿Dónde está el cartel que lo prohíba?"

En muchos países está prohibido que los pasajeros accedan a los autobuses con patinetes eléctricos. Sin embargo, por el momento, no hay ninguna regulación que haga referencia expresamente a viajar con una hamaca. Así pues, un hombre ha decidido colgarse a una hamaca en un autobús de Nueva York, desafiando este aparente vacío legal.

Durante este insólito incidente, registrado en un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, se puede ver al individuo instalado en la hamaca que ha colocado en el interior del vehículo, tumbado en una posición inusual. Pese a la atónita mirada de los demás pasajeros y la reprimenda tanto de estos como del conductor, el hombre se niega a bajar.

"Me gustaría ver el cartel que dice que están prohibidas las hamacas", "¿Dónde está el cartel que lo prohíba?", argumenta el hombre, apodado como 'el chico de la hamaca', en repetidas ocasiones.

Lejos de echarse atrás ante la peculiar escena que está protagonizando, el hombre se enrolla todavía más sobre sí mismo, mostrando absoluta confianza en su habilidad para mantener en la hamaca sin caerse. "Soy como una anaconda", comenta.

De nuevo, el conductor le vuelve a pedir que descienda de la hamaca para que el autobús continúe su trayecto, pero el hombre se mantiene firme en su decisión: "Si no hay una señal que prohíban las hamacas, no me pienso bajar".

Aunque, por el momento, no se ha confirmado si el individuo en cuestión es una persona sin hogar o si, por el contrario, se trata de una especie de sketch cómico o una actuación premeditada, lo cierto es que este vídeo ha puesto de manifiesto la necesidad de regulaciones más específicas en los autobuses de Estados Unidos.