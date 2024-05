El PSC niega que se plantee ceder la presidencia del Parlament: "No está sobre la mesa en estos momentos"

La número dos y miembro del equipo negociador del PSC tras las elecciones, Alícia Romero, ha negado que su partido ceda la presidencia del Parlament para conseguir un acuerdo de investidura. "Esta opción no está sobre la mesa en estos momentos", ha afirmado en una entrevista en RTVE, para después añadir que no han empezado todavía las conversaciones.

Romero ha explicado que hablarán con todo el mundo, excepto Vox y Aliança Catalana, para constituir la Mesa del Parlament pero que esto no quiere decir ceder la presidencia. Por otro lado, ha dicho que es "precipitado" pronunciarse sobre si los comunes entrarían a un gobierno presidido por Salvador Illa y no ha descartado que el PSC gobierne en solitario. "La investidura de Illa no será fácil pero la vemos posible", ha concluido.

Parlon dejará la alcaldía si es consellera

Por otro lado, la portavoz de los socialistas, Núria Parlon, ha afirmado que dejará su puesto como alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) si finalmente es nombrada consellera de Interior de la Generalitat.

Lo ha dicho en una entrevista de este martes en Ser Catalunya preguntada por ello a raíz del anuncio hecho por el candidato socialista a las catalanas, Salvador Illa, durante el debate electoral de TV3 del miércoles pasado.

Ha apuntado que estas son siempre "decisiones difíciles" y sobre un posible relevo al frente del Ayuntamiento, ha indicado que nadie es imprescindible y siempre lo hay, si bien ha rechazado dar nombres.