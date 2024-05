Críticas a Mario Marzo tras burlarse de un niño "con problemas" que jugaba en el mismo parque que su hijo: "No doy crédito"

Mario Marzo ha sido fuertemente criticado en las redes sociales tras verse recientemente envuelto en una polémica relacionada con una anécdota que contó en su pódcast ¿Quieres ser mi amigo?.

"El otro día estábamos en el parque y estaba vacío. Solo había un niño, que tenía como cinco años o así. Este niño estaba jugando donde nosotros solemos jugar y le dijimos 'hola'. Nos miró y bajó la cabeza. Fue una cosa rara", empezó con su relato.

El actor prosiguió con su historia y detalló que el padre del pequeño "dejó como entender que tenía un poco de problemas o que iba un poco más atrasado en el lenguaje". "Leo le empezó a hacer bullying al niño", aseguró Mario Marzo ante su invitado, entre risas.

"Estaba el niño con su pala, que el niño no hablaba, y para él la pala era todo. Leo le quitaba la pala mientras se reía y el niño se la volvía a coger. Le miraba y le quitaba la pala. Una vez se la quita y hace el niño 'aaaahhh'...", concluyó con la historia.

El fragmento, que se ha viralizado en redes sociales, cuenta con cientos de críticas hacia el actor por parte de los usuarios. "Testimonios así demuestran que queda un largo camino para que la sociedad entienda y comprenda a las personas con discapacidad", "Aunque se ha disculpado por el vídeo, como padre de una niña con discapacidad me da asco", "Qué forma tan horrible de abordar temas serios", son algunos de los comentarios al respecto.

Y no solo usuarios anónimos, sino también rostros conocidos como el del periodista Íñaki López han querido posicionarse. "Qué vergüenza. No doy crédito", dijo en respuesta a la publicación del vídeo y "Me cuesta creer que a alguien le parezca gracioso esto. Sin duda la culpa será mía", añadió en un mensaje citando el fragmento.

Sin embargo, también hay quienes han querido salir en defensa del actor. "No tiene por qué ser autista de lo que dice, se puede deducir que es un niño no hablante y ya está, no hace falta etiquetarlo en algo que quizás no es", ha apuntado una usuaria.

Mario Marzo pide disculpas por sus comentarios

Ante el revuelto generado, el propio Mario Marzo ha querido pronunciarse al respecto. "Hola, me gustaría disculparme por mis palabras en un pódcast hace unas semanas. El vídeo es indefendible y me da muchísima vergüenza ser el que está ahí", ha comenzado con su alegato en un primer vídeo compartido a través de su cuenta de X, antiguo Twitter.

"Me avergüenzo de las formas, del mensaje, de tener un altavoz como el que tengo y haber comunicado un mensaje así, muchísimo. Entiendo la reacción, perfectamente, porque a mí también me ofendería. No me quiero excusar", ha proseguido, disculpándose así por sus "palabras y el daño que hayan causado".

En un segundo vídeo, Marzo ha querido hacer hincapié en que su actitud es "indefendible" y ha querido matizar que en ningún momento hubo bullying por parte de su hijo: "Lo que hubo fue una metedura de pata enorme por mi parte en la manera de contar la historia. De la misma manera que gente vio un vídeo mío hablando diciendo que sí hubo bullying y se lo creyó".

Asimismo, el intérprete ha recalcado que está recibiendo "amenazas de muerte" dirigidas a él y a su familia. "El bullying no se cura con bullying. Los padres que se acercan con sus hijos a los míos y les dicen que nunca van a jugar con ellos porque sus padres son malas personas, todo eso me parece igual de desacertado que la metedura de pata que tuve yo en la manera de contar la historia", ha detallado.

Por último, Mario Marzo ha insistido en que "en ningún momento" quiso faltar el respesto ni "banalizar" lo ocurrido. "Mi error fue totalmente inconsciente. Este vídeo no quiero que sea una excusa, nada más lejos de la realidad. Seguiré trabajando para ser cada día mejor", ha concluido.