Trump le preguntó a su exabogado si con 150.000 dólares se podía comprar el silencio de una actriz porno

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) preguntó a su exabogado y hombre de confianza Michael Cohen cuál era el precio para conseguir que una supuesta aventura extramarital con la modelo de Playboy Karen McDougal no saliera a la luz y pudiera salpicar a su campaña electoral de 2016. "Entonces, ¿cuánto cuesta?, ¿uno-cincuenta (150)?, ¿cuánto tenemos que pagar por esto?", se escucha decir al exmandatario en un audio reproducido este lunes por la Fiscalía de Nueva York, en lo que supone la primera vez que se oye la voz de Trump durante el proceso penal.

El exjefe del Ejecutivo de EEUU está acusado de falsificación de documentos contables para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y salvaguardar así su reputación de cara a las elecciones de 2016, en las que se acabó imponiendo. De forma paralela se le acusa de haber trabajado con el tabloide estadounidense The National Enquirer para ejercer la táctica de 'catch and kill ('atrapar y matar') y adquirir así los derechos de publicación de supuestas aventuras amorosas, como la de McDougal, para finalmente dejarlos en un cajón y no publicarlos.

La grabación, que había sido facilitada previamente al jurado según medios estadounidenses, se tomó en una conversación entre Cohen y Trump para convencer al exeditor de The National Enquirer, David Pecker, de que sería reembolsado con los 150.000 dólares que abonó a la modelo para acallar su affaire. "Era para poder enseñársela a David Pecker y que así escuchara la conversación, que supiera que el señor Trump le iba a devolver el dinero (...) También quería que siguiera siendo leal al señor Trump", argumentó este lunes Cohen sobre el motivo de esa grabación. Pecker, por su parte, le dijo que "podía estar atento a cualquier cosa negativa sobre el señor Trump y que podría ayudarnos a saber de antemano lo que iba a salir y tratar de evitar que saliera".

Minutos antes, el que fue mano derecha de Trump explicó que el magnate de los medios quería que el expresidente le devolviera los 150.000 dólares porque "era demasiado dinero para ocultárselo al consejero delegado de la empresa matriz" American Media, editora de la publicación. Además, el exabogado añadió que Trump se hacía una idea del precio a pagar por silenciar esa historia porque previamente ya se había reunido con Pecker: "Por eso mencionó la cifra de 150", aseguró.

"No pensaba en Melania, era todo por la campaña"

Cohen reveló que Trump insistía para que "no salieran a la luz" sus relaciones extramaritales con la mencionada modelo de Playboy, así como también con Stormy Daniels. En el caso de esta última, el esquema, de acuerdo a la Fiscalía, consistió en que Cohen adelantara el pago de 130.000 dólares a Daniels para que no se desvelara su supuesta relación, que luego debían ser reembolsados al exabogado de parte de la Organización Trump camuflado en concepto de "gastos legales".

El exabogado también aseguró que Trump priorizó silenciar a Stormy Daniels por la campaña electoral y no por su esposa Melania. "Quiero que se oculte hasta que pasen las elecciones (2016). Si gano, no tendrá relevancia porque ya seré presidente; si pierdo, ni siquiera me importará", parafraseó Cohen a Trump. "Ni siquiera pensaba en Melania. Era todo por la campaña", repitió Cohen.

Silenciar a los periodistas

Sin embargo, realizar esos pagos a las mujeres mencionadas no era el único trabajo que le ordenaba el expresidente. Cohen también debía intermediar e incluso "amedrentar" a quienes firmaban artículos con algún tipo de crítica al expresidente. "Si había un artículo que le molestaba, yo también me encargaba de hablar (con los periodistas)", detalló sobre su trabajo, que resumió en eminentemente "hacer feliz" al presumible candidato republicano en las elecciones presidenciales de noviembre.

Cohen añadió que también estaban al tanto de la publicación de historias negativas sobre rivales de Trump en The National Enquirer y ejemplificó con una sobre Hillary Clinton: "Hillary Clinton aparecía con gafas muy gruesas, entre algunas acusaciones de que tenía alguna lesión cerebral". Además, Cohen el exabogado que Trump estaba "encantado" con el papel de este tabloide porque su gran ventaja competitiva radicaba en que estaba presente en la mayoría de "cajas registradoras de supermercados y tiendas de ultramarinos", sugiriendo que llegaba a gran parte de la sociedad.