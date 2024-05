Fernández cree que Sánchez "sacrificará" a Illa para poder continuar en la Moncloa pactando con Puigdemont

El candidato del PP a la Generalitat de Cataluña, Alejandro Fernández, ha augurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sacrificará" al ganador de las elecciones catalanas, el socialista Salvador Illa, para poder continuar en La Moncloa pactando con el 'expresident' y líder de Junts, Carles Puigdemont.

"Lo más probable es que Pedro Sánchez sacrificará a Salvador Illa para continuar en la Moncloa desarrollando sus acuerdos con Puigdemont", ha asegurado el líder de los populares en Cataluña al ser preguntado en una entrevista en Onda Cero, sobre qué escenario ve más probable tras la victoria del PSC en los comicios de este domingo.

Fernández ha añadido que los precedentes de Sánchez señalan esa posibilidad como la más "factible" y ha advertido de que sería "una traición al veredicto de las urnas", ya que en su opinión ha sido "clarísimamente" la de "acabar de una vez por todas con el 'procés' y mandar al separatismo a la oposición".

Sobre los posibles pactos de gobierno que podría tratar de alcanzar Illa, el líder del PP en Cataluña ha recordado que "corresponde al ganador de las elecciones" trasladar qué planes tiene al resto de partidos. Ha recalcado que "el mensaje de las urnas" ha sido "absolutamente incontrovertible" y que por lo tanto cogerá el teléfono al candidato socialista si le llama.

No obstante y pese a recordar en una entrevista en Telecinco, que en alguna ocasión PSC y PP han llegado "a algún pacto local" en Cataluña, no ve "viable" aupar a Illa a la Generalitat porque la opción de que Sánchez "cambie" y deje de pactar con las formaciones independentistas "son más o menos imposibles metafísicos".

"Si le doy los votos al señor Illa y al día siguiente Pedro Sánchez pacta con Puigdemont para seguir desarrollando el proceso hacia la autodeterminación y la España confederal, yo habría estafado a mis electores, además de hacer el primo, cosa que no va a ocurrir", ha esgrimido sobre si llegaría a algún acuerdo con el PSC.

Por otra parte, Fernández ha restado importancia a la influencia que haya podido tener la Ley de Amnistía en los resultados de los comicios catalanes, donde el PSC ha ganado con 41 escaños, el PP ha mejorado sus resultados subiendo desde los 3 hasta los 15 asientos, y los partidos independentistas no suman mayoría absoluta por primera vez desde 1984.

En su opinión, hacía tiempo que los partidos del 'procés' "no iban en la dirección" de las declaraciones unilaterales de la independencia como las de 2017 y que, si bien cabe la posibilidad de que la amnistía haya servido para apaciguar la situación "a corto plazo", acabará alimentando "a quien estaba completamente acabado" a "medio y largo plazo".

Además, ha sostenido que seguiría rechazando la medida de gracia incluso si el PSC hubiera obtenido "600 escaños", ya que le sigue pareciendo "profundamente inmoral" porque se ha sacado adelante "solo por el hecho de tener la gobernabilidad" en España.

"Es una auténtica barbaridad, y no se hace a aras de la reconciliación porque no hay más que escuchar a Carles Puigdemont para ver que aquí no hay reconciliación de ninguna cosa", ha zanjado el candidato del PP catalán.