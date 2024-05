El PSOE confía en el papel "determinante" de ERC para que Illa sea investido presidente y evitar la repetición

El PSOE cree que el escenario tras las elecciones catalanas de este domingo hay que ordenarlo "con calma" y, para ello, confían en el papel "determinante" que pueda jugar ERC para que el candidato del PSC, Salvador Illa, sea investido presidente de la Generalitat. Quieren dejar claro que el proceso lo liderará Illa de forma autónoma, que se sentará "en las próximas semanas" con todos, excepto con Vox y Aliança Catalana, para alcanzar el Palau de la Generalitat y evitar la repetición electoral. Así lo ha expuesto la portavoz del PSOE, Esther Peña, en la rueda de prensa tras la Ejecutiva del partido en Ferraz de este lunes, en la que ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha mostrado muy "feliz" con los 42 escaños que logró Illa este domingo, que a su vez dejan sin una mayoría absoluta para gobernar a las fuerzas independentistas.

"Se penaliza a quien bloquea en todos los ámbitos. Por tanto, con la mayor calma, los resultados son los suficientemente significativos para que hagamos con calma durante las próximas semanas todas las mesas de diálogo que Illa va a abrir", ha aclarado Peña después de que el PSC haya priorizado el tripartito con ERC y los comunes, rechazando, a su vez, investir a Carles Puigdemont. En Ferraz tampoco hacen caso a las "amenazas de bloqueo" por parte del líder de Junts, que ha anunciado que se presentará a una investidura, lo que a los socialistas no les pilla por sorpresa. "Los resultados no tendrán repercusión en la gobernabilidad, el PSOE llegó a un acuerdo con Junts y ERC y el PSOE cumple sus acuerdos y no tengo ninguna duda de que el resto harán los mismo", ha valorado Peña.

En Cataluña confían en alcanzar un acuerdo con ERC, que tiene un papel "determinante" y con quien comparten "muchas soluciones y recetas para mejorar la vida de los catalanes". "No tengo ninguna duda. Nos vamos a sentar, vamos a hablar y tiene que salir", ha asegurado la portavoz socialista, alejando así la posibilidad de una repetición electoral.

De esta forma, los socialistas insisten en tres ideas: el proceso se hará "con calma", confían en el papel de ERC en la misma y será Illa quien lo lidere de forma autónoma. "El Gobierno de Cataluña se decidirá en Cataluña y será Illa el presidente", ha recalcado Peña, insistiendo en que el candidato del PSC y ganador de las elecciones tiene toda la "confianza" de la Ejecutiva socialista para "pilotar este proceso".

Rechazan el referéndum y confían en Illa

Lo que no tienen intención de incluir en la negociación es el referéndum de autodeterminación, que ven una receta para "dividir" por lo que no está en su agenda. "Cataluña tiene por delante muchos retos cotidianos por solventar y han decidido que el camino lo dirija Illa. Es sanador mirar hacia delante", ha recalcado Peña.

Ni en Ferraz ni en el PSC aclaran en qué se basará la negociación con ERC y con el resto de partidos, pero confían en la capacidad negociadora de Illa y también en la fuerza de sus resultados electorales, que alcanzan los máximos históricos logrados en el años 2003, en la época del tripartito tras la firma del Pacto del Tinell entre el PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV). Creen que ERC necesita tiempo para reposar los resultados y aclararse tras el batacazo de este domingo, que les ha desplomado hasta los 20 escaños, lo que también ha provocado que su líder y el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, deje la primera línea política.