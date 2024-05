Resignación entre los pasajeros de Rodalies de la R4 Sud desviados a la L1 de metro: "Es una vergüenza"

Los viajeros de la R4 sud que esta mañana pretendían desplazarse al centro de Barcelona con Rodalies han aceptado con resignación una nueva alteración del servicio por el robo de cable de cobre en Montcada Bifurcació. Los pasajeros que llegaban a L'Hospitalet de Llobregat eran encaminados a la L1 de metro. "Es una vergüenza, pero es lo que hay", ha lamentado Robert, que debía ir hasta Granollers-Canovelles.

Marta Salinero, que trabaja en plaza Catalunya, verá incrementado su viaje hasta los 30 minutos y ante la posibilidad de que la incidencia se alargue dos meses dice que tendrá "que coger la lata de sardinas", en referencia al metro. "Es a lo que estamos acostumbrados. Qué le vamos a hacer", ha indicado.

El robo de cable de cobre en Montcada Bifurcació este domingo por la madrugada, pocas horas antes de la jornada electoral del 12 de mayo, impidió a los trenes circular por la capital catalana. Este lunes, sin embargo, la afectación de la incidencia a sido mucho mayor al tratarse de un día laborable.

Desvío a la L1 del metro

Los viajeros que llegaban a L'Hospitalet o que querían coger el tren desde este punto eran desviados a la L1. A media mañana, sin embargo, alguno de los trenes ha logrado llegar a Sants, aunque es una opción que a muchos usuarios tampoco les ha servido si debían viajar más lejos.

Robert, que normalmente se desplaza de L'Hospitalet de Llobregat hasta Barcelona pero que este lunes tenía que ir hasta Granollers-Canovelles, ha comentado que seguramente optaría por el coche para llegar a su destino porque también sufre restricciones en el servicio.

Eduard, que vive en L'Hospitalet de Llobregat y se desplaza a plaza Catalunya, explica que normalmente coge Renfe pero que este lunes ha tenido que viajar en metro. Según ha explicado, desconocía esta incidencia que tuvo lugar este domingo. "Es una cosa que puede pasar, es lo que hay", ha indicado.

Fernando Castro tampoco sabía nada de la alteración del servicio. "No estaba al tanto pero es Renfe, ya me lo esperaba. No me sorprende mucho", ha manifestado. Según ha dicho, se disponía a coger el tren para ir al trabajo y también ha sido desviado hacia la línea 1 de metro. "Supongo que no hay otro remedio", ha comentado resignado. Castro se desplaza habitualmente a Torre Baró en un trayecto de entre media hora y tres cuartos.

En el caso de Patricia, que llegaba de Sant Feliu de Llobregat y se dirigía a Arc del Triomf, también ha tenido que hacer transbordo en L'Hospitalet de Llobregat. "Normalmente tardo 22 minutos entre Sant Feliu y Arc del Triomf. Hoy, quién sabe, quizás 45 minutos o más", ha advertido. En su caso, también desconocía la incidencia y que esta se podía prolongar hasta dos meses.