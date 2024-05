Piden a 200.000 personas escoger un número entre el 1 el 100: la mayoría elige casi siempre los mismos

No todas las elecciones, a priori aleatorias, lo son en realidad. Un reciente estudio, "el más grande jamás realizado" hasta el momento, ha pedido a un grupo de 200.000 personas que escogiesen un número aleatorio entre el 1 y el 100. De entre todas las respuestas, hubo un patrón claro: los que aparecieron con mayor frecuencia fueron el 7, el 73, el 77 y el 37. A continuación, los participantes debían elegir el número que pensaban que sería el menos seleccionado, y aquí los más elegidos fueron el 73 y el 37, casi empatados.

El divulgador científico Derek Muller y su equipo del canal de Youtube Veritasium decidieron investigar este fenómeno. "La distribución apenas cambia, lo que sugiere que la gente de todo el mundo piensa en los números aleatorios de una manera particular, y sin duda no es aleatoria", explica Muller en un vídeo titulado ¿Por qué está este número por todos lados?, en referencia al 37.

Según Muller, la evidencia de este estudio "apunta a que el 37 y su inversión, el 73, no son aleatorios en absoluto". De ser esto cierto, ¿por qué casi todo el mundo los elige?

Los autores de esta encuesta apuntan que uno de los argumentos por los que estos son los números más escogidos es que "así es como la gente percibe la aleatoriedad". Por ejemplo, si se diese a elegir un número aleatorio en un rango del 1 al 9, "el 5 no parece aleatorio, 9 y 1 parecen demasiado extremos, por lo que la gente tiende hacia el 3 y el 7", explican.

Otra explicación plausible también tiene un componente matemático, ya que "no son solo los números impares, sino específicamente los primos, los que parecen los números más aleatorios".

De ahí que, según los investigadores, las personas tiendan a ignorar los números que terminan en 5 o incluso el 39 parece menos aleatorio que el 37, tal y como ha revelado esta encuesta.

Existen al menos dos motivos por los que los números primos parecen aleatorios. En primer lugar, expone Muller, "no aparecen tanto en nuestras vidas. Vivimos en un mundo compuesto con múltiples dimensiones que se multiplican, por lo que no vemos números primos mucho más allá de un solo dígito". La segunda razón es que "no tenemos una fórmula para los números primos. Si tienes un número primo y quieres encontrar el siguiente, no te queda más remedio que comprobar cada número hasta encontrar un número primo", añade el divulgador.

Del mismo modo, "también hay una razón práctica por la que 37 es un número importante para la humanidad", sugiere Muller. Para ello aplica una fórmula matemática: cuando a las personas se les da una gran cantidad de opciones a elegir, estas explorarán y rechazarán el 37% de ellas antes de hacerse una idea de lo que hay disponible a su alcance. A continuación, escogerán la primera opción que sea mejor respecto a todas las que han visto anteriormente.