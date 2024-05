Tu horóscopo diario: viernes 10 de mayo de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 10 de mayo de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque esta es una buena semana y también hoy tus esfuerzos van a ser fructíferos, sin embargo, todo te va a costar un poco más de sacrificio o tensión, sobre todo hacia la primera mitad del día. Te mostrarás más impaciente, o intransigente, de lo que es habitual en ti, pero de todos modos al final será un excelente día.

Tauro

No te dejes dominar por el pesimismo, u otras emociones negativas, simplemente porque las cosas no van como tú las habías previsto, o incluso si has tenido algún pequeño revés con el que no contabas. Estás en un excelente momento astrológico y no debes intimidarte por algún pequeño nubarrón casi sin importancia.

Géminis

Hoy todavía la Luna se hallará transitando por tu signo y estimulará tu lado más intuitivo, gracias a lo cual vas a poder tener un destacado éxito en relación con los negocios y finanzas. Te conviene hacer aquello que te dicte tu corazón, incluso aunque a veces de la impresión de ser un poco alocado o que va contra la lógica.

Cáncer

Este será un buen día para afrontar y resolver asuntos materiales, mundanos y relacionados con el trabajo, a pesar de que no te encontrarás demasiado bien de ánimo. Hoy te enfrentarás con éxito a tus inseguridades y tomarás decisiones correctas que vendrán precedidas de mucho desasosiego, especialmente por la mañana.

Leo

Hoy una influencia adversa de Saturno te provocará que no te encuentres demasiado bien de ánimo, incluso aunque todo esté saliendo estupendamente. Los éxitos y realizaciones te van a costar más trabajo o sacrificio del que tienes por costumbre, o al menos tú lo vivirás de este modo. Problemas transitorios en la vida íntima.

Virgo

Hoy tendrás uno de esos típicos días en los que verás todo tipo de agobios, dificultades u obstáculos en cada paso que vayas danto, aunque la realidad va a ser muy distinta a todo esto y lo cierto es que irás resolviendo con éxito las tareas que te toque afrontar. De todos modos, ya por la tarde te encontrarás algo más tranquilo.

Libra

La influencia de Saturno te ayudará a sacar tu lado más práctico y racional, lo que te ayuda a que el día te salga bastante bien tanto en el trabajo y otros asuntos materiales, como también en tus relaciones con el entorno. Sin embargo, no podrás evitar que se adueñe de ti una tendencia a la tristeza o melancolía, que será pasajera.

Escorpio

La semana laboral va a terminar para ti con un día muy bien dispuesto en relación con los asuntos materiales, que incluso te puede dar una sorpresa que te llegaría en forma de cobrar, de forma inesperada, algún dinero atrasado, o resolver con éxito algún otro asunto material que hasta ahora te había causado muchos problemas.

Sagitario

Hoy debes ejercitar tu paciencia, porque al principio parecerá que todo te sonríe y te espera un excelente día, pero luego, poco a poco, las cosas se van a ir complicando o retrasando, sobre todo en el trabajo, donde te vas a encontrar problemas que no te esperabas. Pero al fin todo se acabará resolviendo o encauzando de forma positiva.

Capricornio

Hoy, sin duda, te espera un día favorable y fructífero, sobre todo en el trabajo, aunque con más agobios y dificultades de las esperadas, o, en su caso, tú mismo te sentirás más apático y tendrás la sensación de que todo lo consigues con más esfuerzo y sacrificio. De todos modos, tu trabajo, aunque duro, se verá coronado por el éxito.

Acuario

Las circunstancias te van a llevar a que hoy sientas un fuerte contraste entre tu disposición a la entrega y la ayuda a los demás, frente al egoísmo que vas a percibir en tu entorno, ya sea laboral o personal. Esto hará que, en muchos momentos, sea un día difícil para ti, aunque no cambiarás tu forma de ser. Te desengañarás de un amigo.

Piscis

Una persona a la que has ayudado y protegido desde hace ya mucho tiempo, meses o incluso años, te va a dar una inesperada alegría y además será ella quien te ayude a ti a poder afrontar con éxito una grave dificultad. Esto transformará el día en muy positivo, y no solo en lo laboral o material, sino sobre todo en el lado más humano.