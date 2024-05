Cristina Cifuentes confiesa el regalo más raro que recibió cuando ejercía la política: "No fue un regalo, fue una ofensa"

TardeAR ha hablado de todos los regalos que ha recibido la familia real española en 2023: un total de 301 obsequios entre los que se encuentran peluches, prendas de ropa tradicionales, colgantes y instrumentos musicales, entre otros.

En pleno debate sobre estos regalos, Cristina Cifuentes ha aprovechado para contar la experiencia que vivió ella cuando era la presidenta de la Comunidad de Madrid en cuanto a los presentes que recibió.

"A mí me regalaron muchos, aunque la ley era otra y yo dejé todo, porque era institucional", ha contado la política. Asimismo, ha destacado lo que más le gustaba: "Me encantaba cuando me regalaban cosas hechas de ganchillo o dibujos, porque te lo hacen con cariño".

Sin embargo, Cifuentes ha destacado que algunos mandan "cosas muy raras", "personales" y "usadas": "Me mandaron una vez unos preservativos usados en una caja".

"Fue de muy mal gusto, no quise preguntar por qué. Fue inquietante", ha expresado en TardeAR, ante la sorpresa del resto de colaboradores. De hecho, Manuel Díaz 'El Cordobés' ha lanzado: "Eso no es un regalo, es una ofensa".

Por otro lado, la expolítica ha señalado su regalo más preciado: "Una señora me regaló un mantón hecho de ganchillo de color azul turquesa que me llevé a mi casa, y me encanta, así que muchísimas gracias si me estás viendo".