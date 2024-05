El doctor Estivill, eminencia en Medicina del Sueño, se ríe del 'influencer' Llados, que dice dormir 4 horas: "Este señor no sobrevivirá"

El conocido como Llados es un influencer que se ha hecho popular por postular que ser pobre es una cuestión de vaguería y que, entre otras controvertidas opiniones, dormir es de "jodidos pobres".

En el 'pódcast' B3TTER Podcast preguntaban al doctor Eduard Estivill sobre el sueño, pues el facultativo es Especialista Europeo en Medicina del Sueño desde 2012, y está considerado una eminencia en ese campo.

Entre otras preguntas, le ponían un fragmento de un vídeo de Llados, en el que el influencer reniega de dormir. "Qué coño 8 horas, eso es de fucking pobres, yo no quiero dormir, mi vida es tan emocionante que no quiero dejar de vivirla", alega.

"¿Tú te irías a dormir en una mansión de 20 millones de euros, con 7 coches ahí fuera, tu mujer que está deliciosa, amigas, jet...? Yo no quiero dormir. La gente quiere dormir para escapar de la realidad, porque su vida da pena. Es que tienes que descansar... cómeme el fucking rab... Tú tienes que trabajar más y echar burpees (eructos) en lugar de siesta", dice Llados, quien asegura que duerme entre 2 y 4 horas al día.

"Este, en una semana está en mi consulta. Este señor no sobrevivirá", dice después de reírse de Llados el doctor. "Durmiendo 3 horas tiene mucha posibilidad de tener accidentes y de que su mente no funcione. Te tienes que reír de esto, este hombre debe tener muchos seguidores, pero científicamente no se aguanta por ningún sitio. Este hombre lo que hace es un numerito", sentenciaba el doctor.