La calidad del aire de Madrid registra en abril su mejor inicio de año de la serie histórica

Madrid ha cerrado el mes de abril con los mejores datos de calidad del aire de la serie histórica. Por primera vez desde que hay registros, ninguna de las 24 estaciones de medición de contaminación atmosférica supera el Valor Límite Anual (VLA) de dióxido de nitrógeno (NO2), que se establece en 40 μg/m3. Además, también por primera vez, el máximo alcanzado en los medidores es de 32 μg/m3. Con estos datos, la capital se acerca un poco más al objetivo de cumplir por tercer año consecutivo la directiva de calidad del aire de la Unión Europea, aunque eso no se sabrá hasta el 31 de diciembre de 2024, momento en el que se hace balance del año.

Aunque la capital ya cumplió en 2023 con el requisito de los 40 μg/m3 que marca a la UE, lo hizo gracias a la media de cada uno de los meses. Este mes de abril se ha convertido en el primero de la serie histórica que ninguna de las estaciones ha rebasado los límites de dióxido de nitrógeno, algo que ya había pasado en otros meses, pero no tan próximo al inicio de año. En 2023 no lo superó por una estación y en 2022 no lo hizo por dos. En 2019, con Madrid Central en vigor, se superaron los 40 μg/m3 en 18 estaciones, uno de los peores datos de la serie histórica, junto a 2011 (21) y 2012 (18).

"Estos datos son el reflejo de la aplicación de las medidas globales y progresivas de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360", señalan fuentes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante. Uno de los puntos clave para alcanzar esta calidad del aire ha sido transformar toda la almendra central de Madrid en una zona de bajas emisiones (ZBE), actualmente la más grande de Europa. Esto ha supuesto una progresiva limitación de entrada a los vehículos que más contaminan contaminantes, es decir, aquellos sin etiqueta.

Entre otras medidas, se incluye el plan de ayudas Cambia 360 para la renovación de vehículos de autotaxi, particulares o mercancías; la prohibición de las calderas de carbón desde enero de 2022; o la descarbonizó en 2022 la flota de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), convirtiendo a Madrid en la primera gran ciudad europea que ofrece un servicio de bus 100% limpio.

Plaza Elíptica y Vallecas las estaciones más conflictivas

La cantidad de dióxido de nitrógeno en las estaciones se mide de forma acumulada mes a mes, por lo que los datos de abril son el cómputo medio desde enero hasta a abril. En estos cuatro primeros meses de 2024, las estaciones que han captado más contaminación atmosférica ha sido Vallecas y Plaza Elíptica, con 32 μg/m3. Precisamente, esta última es la que históricamente ha supuesto un mayor reto para el Consistorio madrileño. Por su parte, las estaciones con un menor registro de NO2 han sido las de Casa de Campo (17 μg/m3) y El Pardo (13 μg/m3), dos áreas que cuentan con una gran cantidad de hectáreas verdes a su alrededor.

Datos de calidad del aire del 1 de enero al 31 de abril de 2024 en las 24 estaciones de Madrid. AYTO. DE MADRID

Sin protocolo de contaminación desde 2021

Una de las muestras de los avances que están suponiendo las medidas del Ayuntamiento de Madrid para reducir los niveles de contaminación, es que no se activa el Protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno desde 2021. En ese año se puso en marcha en dos ocasiones durante siete días; en 2020, año de la pandemia, lo hizo durante tres jornadas; en 2019, con Madrid Central en vigor, se activó en tres ocasiones, que supusieron 14 días de protocolo; en 2018, en cuatro periodos, que fueron 12 días; y en 2017, fue el año que más veces estuvo activo, con siete episodios, alargándose durante 43 días.