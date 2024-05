Kris Jenner anuncia que tiene un tumor en la quinta temporada de 'Las Kardashian'

A pocos días del lanzamiento de la quinta temporada de Las Kardashian, la plataforma Disney+ ha publicado el tráiler oficial de los 10 nuevos capítulos que se estrenarán el próximo 23 de mayo. Del avance hay algo que no ha pasado desapercibido: Kris Jenner anuncia que tiene un tumor.

"Me he hecho una resonancia. Han encontrado un quiste y un pequeño tumor", explica la matriarca del clan a sus hijas, que se muestran devastadas y en shock tras conocer la noticia.

Esos son los únicos detalles que se conocen sobre la salud de la mánager de la familia, por lo que habrá que esperar a que se estrene la nueva temporada para conocer en profundidad cómo se encuentra Jenner y cómo lo están llevando sus hijas y el resto de su entorno.

Después de hacerse público el tráiler, varios seguidores de la serie y fans de la familia han reaccionado a través de redes sociales. "¿Que Kris Jenner encontró que? Baby, por favor esto no, no lo permitiré", ha escrito un usuario en X. "Recemos", ha comentado otro.

Kris Jenner se embarcó en la producción y el lanzamiento en 2007 del primer reality show de su familia, Keeping Up With The Kardashians. El formato se convirtió en uno de los más populares de la televisión estadounidense a nivel internacional.

La serie llegó a tener 20 temporadas y, gracias a ella, Kris Jenner y sus hijas saltaron a la fama, creando todo un imperio y convirtiendo a la familia en una marca mundialmente reconocida.

La vigésima temporada del reality finalizó en junio de 2021, y seis meses antes se anunció que las hermanas Kardashian-Jenner y su madre habían firmado un acuerdo exclusivo con Hulu. La nueva serie del clan, Las Kardashian, se lanzó en abril de 2022 y está a punto de estrenarse su quinta temporada.