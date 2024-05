El PP tilda de "máquina de odio" a Más Madrid por un tuit de sus juventudes: "Voy a educar a mis hijos para que se coman a los tuyos vivos"

El perfil Jóvenes Más Madrid en la red social 'X', antes Twitter, ha compartido este jueves una imagen con el mensaje "Voy a educar a mis hijos para que se coman a los tuyos vivos, puto pijo" como respuesta a una campaña promocional que ha lanzado la empresa Plaza 1, gestora del coso taurino de Las Ventas, con motivo de la Feria de San Isidro que comienza esta semana. Desde el PP se ha criticado con dureza esta reacción, de la que el partido progresista dice que es una frase que hay que entender "evidentemente de forma irónica y no literal".

"Más Madrid es una máquina de odio más repugnante de lo que era Podemos", ha escrito Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, sobre el tuit compartido por las juventudes de Más Madrid, que junto a la imagen con el antecitado mensaje han escrito "le pese a quien le pese".

En el anuncio de Las Ventas se ve a varios jóvenes en diferentes lugares de la capital defendiendo los toros con mensajes que reivindican "la libertad y el derecho a elegir" y niegan que la juventud "no quiera saber nada de las tradiciones". Entre los protagonistas del vídeo está Gloria Camila Ortega, hija de Rocío Jurado y el torero José Ortega, que es actualmente miembro del Centro de Asuntos Taurinos regional.

Díaz-Pache ha reclamado que Más Madrid pida perdón por el mensaje, algo que también ha exigido el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, que también ha solicitado que el tuit sea retirado "inmediatamente".

Fuentes del entorno cercano de Jóvenes Más Madrid han reconocido a Europa Press que el uso de esta imagen -un meme que no es de autoría de la organización- ha sido "desafortunado" y que no esperaban la reacción que ha generado. Por su parte, desde el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea han apuntado a que se trata de una frase que hay que entender "evidentemente de forma irónica y no literal".

Desde la formación progresista han asegurado que consideran "llamativo" que se haya generado una polémica política a raíz de un tuit y no porque existe un "espectáculo de maltrato animal cada vez más minoritario sobreviva gracias a los fondos públicos".

Otras voces del partido que lidera Mónica García se han mostrado más críticas con la citada agencia por el mensaje compartido en las redes porque han trasladado que un mensaje que tenía como principal objetivo mostrar el rechazo al "maltrato animal" ha acabado siendo un "bumerán" contra Más Madrid.