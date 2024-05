Los peligros de las polémicas pulseras 'cashless' para tu bolsillo: "Tiene una influencia en los niveles de gasto"

No hay ni que sacar la cartera del bolsillo. Basta un leve movimiento con el brazo y... ¡bingo! El método de pago cashless (sin efectivo) se ha popularizado en eventos y festivales de música de toda España y ya es raro que la empresa organizadora que no exija su uso a los asistentes.

En la práctica, su funcionamiento es sencillo. Para realizar el pago de las consumiciones de comida y bebida se utilizan unas pulseras dotadas de una tecnología que permite que funcionen como si se tratase de una hucha donde acumulas el dinero que debes haber metido previamente.

Estas pulseras cashless, sin embargo, están rodeadas por la polémica y su uso ha sido cuestionado por organizaciones de consumidores y usuarios, como FACUA-Consumidores en Acción, que ha denunciado ante las autoridades competentes a varios festivales por imponer este método como único medio de pago, una decisión que entiende acaba perjudica al bolsillo de los asistentes.

En concreto, el uso de la pulsera cashless implica el cobro de una comisión para recuperar el dinero ingresado pero que no ha sido gastado. Además, normalmente los plazos que se establecen para el reembolso son cortos, por lo que a muchas personas se les pasa o desisten si la cantidad acumulada es pequeña.

Facua considera que en este último aspecto se impone un plazo de recuperación del dinero no utilizado "excesivamente breve" que va "en perjuicio del consumidor". "Supone un flagrante desequilibrio contractual, toda vez que si el consumidor no actúa en el indicado plazo el empresario obtendría un enriquecimiento injusto al apropiarse de una cantidad íntegra de un servicio que finalmente no se presta", subraya la organización, que asegura que el plazo fijado por ley es de cinco años (apartado segundo del artículo 1.964 del Código Civil).

Aumenta casi un 20% el gasto

Pero no son estas las únicas amenazas para el bolsillo a las que se enfrenta el consumidor con el uso de las pulseras cashless. Su simple uso en eventos y festivales puede incrementar casi un 20% el consumo, según afirma el Informe del sistema cashless en festivales españoles, realizado por IDASFEST, empresa especializada en tecnología para festivales y líder del sector en España.

La razón es que con las pulseras no somos tan conscientes de lo que estamos gastando y se produce lo que se denomina 'efecto cashless', la tendencia a pagar más cuando no hay dinero efectivo en una compra.

"La ausencia de dolor que se experimenta cuando se utiliza dinero de plástico y que, por el contrario, es muy evidente cuando se utiliza dinero en efectivo, tiene una influencia en los niveles de gasto", ha señalado el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

Javier Rupérez, presidente de Denaria, asociación en defensa del uso del dinero en efectivo, aseguró en este sentido a 20minutos que "cuando un ciudadano usa el efectivo se controlan mucho más los gastos que cuando lo hace a través de sistemas digitales o de tarjeta".

"El uso del efectivo tiene un efecto económico de recuento y otro psicológico porque cada uno sabe lo que está gastando. Y además en el pago con efectivo hay un componente físico, ya que tenemos que recurrir a unas monedas metálicas o a unos billetes de papel que están físicamente en nuestro bolsillo. La tarjeta también está físicamente en nuestro bolsillo pero no representa la cantidad de dinero que se está utilizando", explicó.

