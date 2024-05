Ana Rosa actualiza su estado de salud: "Necesito descansar los viernes, aún llevo una medicación fuerte y revisiones periódicas"

Ana Rosa Quintana se prodiga poco en actos sociales. Sin embargo, su amistad con la periodista Pilar García de la Granja, impulsora de la Fundación Querer, ha hecho que asista a una cena solidaria.

Esta Fundación es un organismo sin ánimo de lucro que tiene como misión "fomentar la creación de grupos de trabajo multidisciplinares con capacidad para diagnosticar e investigar trastornos neurológicos relacionados con el lenguaje desde un punto de vista clínico, farmacológico, neurológico, y educativo".

El origen de esta Fundación está en el hijo de Pilar, que fue diagnosticado hace diez años del síndrome de Landau-Kleffner (SKL), un tipo de epilepsia rara e intratable, que implica a todo el cerebro y que afecta directamente al lenguaje.

Ana Rosa, que elogió el esfuerzo "ímprobo" de su amiga en esta iniciativa, destacó que participa de él "emocionalmente. Formo parte de este proyecto antes, incluso, de que existiera. Pilar es única, una guerrera, una luchadora que ha levantado esto solo pasito a paso".

Quintana fue preguntada poco antes de la cena por su propio estado de salud, tras superar un cáncer de mama que la mantuvo alejada de los platós y de su programa durante muchos meses.

Ana Rosa dijo en relación a su evolución que todo "va fenomenal", aunque sigue realizándose revisiones y controles cada tres meses "que probablemente irán espaciándose de manera periódica".

La periodista Pilar García de la Granja es la impulsora de la Fundación Querer. ARCHIVO

La presentadora de TardeAR explicó que ella descansa los viernes de su trabajo, porque "necesito descansar. Aún sigo una medicación muy fuerte y sigo mis revisiones y controles cada tres meses".

Ana Rosa aprovechó para pedir que los controles se realicen, antes, en mujeres de 30 y 40 años, porque hay mucha frecuencia de casos en estas edades que se podrían evitar con pruebas preventivas. "Yo misma fui a hacerme una mamografía y allí empezó todo".

Quintana no pretender erigirse en portavoz de la enfermedad a través de la televisión, pero anima a quienes padezcan cáncer a que "se animen a pesar de lo duro que es el tratamiento para superar el reto, y poder seguir con su vida profesional y personal".

La presentadora, de 68 años, dijo estar contenta del programa que conduce ahora en horario vespertino, "aunque sigo madrugando mucho". Sí dijo echar de menos la política, "si bien con los tiempos que corren, me llevaría muchos disgustos. El corazón está bien, pero no me lo tomo tan a la tremenda como la política".

Y reivindicó que, como en EE UU, los magazines deberían ser de lunes a jueves. "Los viernes, cambian nuestros hábitos".