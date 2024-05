Albares asegura que España reconocerá "muy pronto" a Palestina pero no fija fecha pese a las presiones de Sumar

España reconocerá "muy pronto" al Estado palestino. Así lo ha reiterado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un acto en Madrid por el Día de Europa. Lo que no ha especificado el ministro es la fecha exacta, en una semana donde las presiones del socio de coalición del Gobierno, Sumar, han aumentado para realizar cuanto antes el reconocimiento. Albares ha reconocido que la decisión "está tomada", pero no ha "anticipado" si será el próximo 21 de mayo, como ha adelantado este jueves la televisión pública irlandesa.

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, había pedido públicamente que el reconocimiento se produjera el pasado martes 7 en el Consejo de Ministros, algo que no ocurrió. Un día después, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (en manos de Sumar) publicaba una carta en la que pedía a las empresas con intereses en Israel que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyen a agravar la situación en Gaza. El ministro ha reconocido que no eran conocedores de una carta enviada por otro ministerio. Además, ha querido dejar claro que la posición del Gobierno de España es la misma: "La búsqueda de la paz".

"Las decisiones del Consejo de Ministros nunca se anticipan. Estamos hablando con varios de nuestros colegas europeos para analizar el mejor momento de hacer ese reconocimiento y ustedes lo conocerán a través de la decisión del Consejo de Ministros", ha dicho Albares. Desde hace varios meses el Gobierno trata de aunar apoyos para que el reconocimiento se produzca en una decisión conjunta con varios Estados.

Por el momento se han unido Malta, Eslovenia e Irlanda. Ha sido precisamente la prensa de este país la que ha adelantado este jueves que la fecha escogida para el reconocimiento es el 21 de mayo. El Ministerio de Exteriores no ha confirmado ni desmentido esta información, y el ministro se ha limitado a reconocer que será pronto. Aunque el 21 de mayo coincide con el último Consejo de Ministros antes del inicio de la campaña europea, no es estrictamente necesario que sea antes de que comience la campaña.

Preguntado por si es estrictamente necesario esperar a que otros países se sumen, Albares ha asegurado que España es en un país soberano que toma sus propias decisiones y que no tiene que hacer seguidismo de nadie. En su intervención en el acto en el Ateneo de Madrid junto a Josep Borrell, Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el ministro ha añadido que España hará ese reconocimiento "por justicia" y "por pura humanidad". Ha subrayado que los palestinos tienen derecho a un Estado y por eso España votará a favor este viernes en la Asamblea General de la ONU para que sean miembro de pleno derecho de la organización.

El titular de Exteriores ha reclamado una vez más un alto en fuego en Gaza, la liberación de los rehenes en manos de Hamás y la entrad de ayuda humanitaria en la Franja. Sobre todo esto hablará este viernes en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Por su parte, Borrell ha reconocido que es necesario que países como España tomen la iniciativa en este tipo de decisiones, y que una vez se reconozca a Palestina otros países podrían seguir sus pasos. Borrell ha explicado que así como en el caso de Ucrania Europa ha tenido una posición bastante unificada, en el caso de Oriente Medio "está dividida". Por ello, el alto representante ha alabado la decisión de España, que asegura que se basta en "una posición de principios" y de "defender los derechos humanos".