Frank Cuesta carga de nuevo contra Daniel Sancho: "Llevan más de seis meses intentando romper la reputación de la policía"

Frank Cuesta se caracteriza por expresar sus opiniones sobre cualquier tema sin importar las repercusiones. En sus últimas declaraciones habló sobre el caso de Daniel Sancho y no se ha cortado un pelo al arremeter contra Rodolfo Sancho y su hijo. Ahora ha dado nuevas declaraciones y en una nueva entrevista ha sentenciado el futuro de Daniel Sancho antes de que este afronte la decisión de la Corte Koh Samui.

"Todo lo que hay alrededor, ese circo, al juez no le importa porque no se entera de eso. Estamos hablando de un juicio en el que se está juzgando a una persona por asesinar y descuartizar a otra, que en este último delito se puede ver como que solo es un año y medio, pero una persona normal no descuartiza a otra y el crimen juzgado se comete en la zona más turística de toda Tailandia. Ha habido tres, cuatro, cinco en los últimos años en los cuales se ha dado pena de muerte", dice el español.

Además, para Frank, si no se contempla la cadena perpetua o la pena capital "eso es que se ha llegado a un acuerdo y han comprado al juez, al fiscal o a alguien", porque además, dice: "Dentro de la opinión pública, en Tailandia no se entendería y lo que ha jugado por parte de la defensa es muy peligroso, porque llevan más de seis meses intentando romper la reputación de la policía".

No es la primera vez que el naturalista ataca a Sancho, hace dos semanas, el naturalista ya habló claro en El Hormiguero, donde analizó la situación a la que se enfrentaba Daniel en el juicio con total seriedad y contundencia y advirtió de las consecuencias que podían tener ciertos pronunciamientos o estrategias utilizadas por parte de la defensa de Sancho.

El naturalista sabe perfectamente cómo funciona la justicia tailandesa y lo que supone estar en el ojo del huracán en el país asiático. Su exmujer, Yuyee, fue condenada en 2014 en Tailandia y estuvo en prisión durante 6 duros y largos años.

Él contó su experiencia y la cautela que tuvo en el caso de su exmujer, porque en su caso él dijo nada sobre Yuyee hasta que ya estaba en prisión: "Tenemos la cosa esta de que nos creemos superiores y nos olvidamos de que aquí tenemos Derecho Romano y ellos lo tienen Real, con muchas leyes diferentes que no tienen nada que ver con el nuestro, así como los tiempos". Hay que recordar que Cuesta llegó a llamar a Daniel Sancho "chapero hetero" y "niñato".