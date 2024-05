El Govern rechaza la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell: "Sería perjudicial para el interés público"

El Govern ha mostrado su "total oposición" a la oferta pública de adquisición (OPA) de carácter hostil lanzada por el BBVA sobre el 100% del Banco Sabadell porque "sería perjudicial para el interés público" y de producirse, señalan que supondría "la concentración bancaria más alta de Europa".

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado en X que su gobierno la rechaza "frontalmente" porque una fusión de estas características "solo haría que empeorar la falta de competencia que ya sufrimos" y mermaría el poder económico de Cataluña. El de ERC ha finalizado su mensaje añadiendo que "es el camino equivocado" y que trabajarán para evitarla.

Por su parte, la consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha argumentado en una entrevista para Catalunya Informació que el movimiento perjudicaría "drásticamente" a la competencia, a miles de puestos de trabajo y al ecosistema financiero de Cataluña, algo que finalmente acabaría "pagando" la ciudadanía.

Mas, que ha explicado que no hay precedentes de una OPA a una entidad financiera en los últimos 15 años, ha señalado que ahora se tendrá que ver la reacción de los accionistas del Sabadell, el cual ha dicho que está "muy atomizado".

Asimismo, ha afirmado que la entidad de origen catalán es un "banco robusto, con resultados importantes y que puede tener una trayectoria exitosa en un futuro en solitario", algo que cree que también valorarán los accionistas.

La consellera ha celebrado que el Gobierno haya rechazado la operación y ha indicado que cree que la OPA "podrá frenarse", de manera que la afectación a los puestos de trabajo también.

Los candidatos del 12M, en contra

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha rechazado este jueves la operación asegurando que "el mismo nombre hostil ya indica que no vamos por buen camino". También ha dicho en una entrevista en TV3 que no cree que la OPA sea "buena para los clientes" del sistema financiero.

"No lo veo. Primero, por una cuestión de competencia, es una excesiva concentración en el sector financiero", ha añadido Illa, que ha afirmado que la fusión no ayuda, según él, a cuestiones como la inclusión financiera o los puestos de trabajo.

También ha apuntado que está en contra de la decisión del BBVA por una cuestión de poder de decisión en Cataluña y de formas, y ha dicho: "Mi opinión es que ojalá no prospere".

Por su parte, el candidato de Junts+ a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido "contestar con toda la fuerza, con todo el derecho y con toda la razón" a la OPA de carácter hostil lanzada por BBVA.

Lo ha dicho en un apunte en 'X', donde ha afirmado que "hace tiempo que hay una estrategia para liquidar la actividad bancaria catalana".

Desde el PP catalán también se han mostrado preocupados. El candidato popular, Alejandro Fernández, ha señalado que la operación podría afectar "negativamente" a las pequeñas y medianas empresas, así como a la libre competencia. "No me gusta", ha añadido.

En cuanto a Jéssica Albiach, la candidata de Comuns Sumar, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "pare los pies" al BBVA. Desde un acto en Vila-Seca (Tarragona), ha reclamado al ejecutivo que inste a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) a paralizar la operación: "Se tienen que poner límites a la codicia y a la ambición del sector bancario".

Asimismo, tal y como ha hecho Fernández, Albiach ha mostrado preocupación por las pymes, además de por "las familias que tienen una hipoteca". La candidata de los Comuns también ha criticado el "oligopolio" del sector financiero.

Ciutadans la ve "legítima"

Desde Cs ven "legítima" la OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell porque, según ha dicho el candidato de la formación, Carlos Carrizosa, responde a las "reglas del mercado" y estas se tienen que respetar.

Ha asegurado que no hay "nada que objetar" sobre la operación, aunque ha admitido que la concentración del sistema financiero podría tener un impacto negativo en los consumidores. Por este motivo, ha pedido al Gobierno que actúe para que no haya una "pérdida de derechos". No obstante, Carrizosa ha defendido que cualquier actuación de las administraciones tiene que producirse "a posteriori".