Violeta Mangriñán responde a las críticas recibidas sobre sus orejas: "No les pasa absolutamente nada"

No hay día que Violeta Mangriñán no tenga que hacerle frente a las críticas de algunos usuarios de las redes sociales. Aunque la influencer cuenta con un gran ejército de seguidores que la apoyan y le muestran cariño constante, hay personas que se dedican a dejarle comentarios negativos en referencia a ella y a su familia.

Si hace unos días la que fuera concursante de Supervivientes salió en defensa de Gia, su segunda hija, ahora lo ha hecho en la suya propia. La valenciana ha querido responder a aquellas personas que han criticado el aspecto que tenían sus orejas en una publicidad que compartió a través de sus historias de Instagram, donde recomendaba unos productos de maquillaje con el pelo semirecogido.

"A mis orejas no les pasa absolutamente nada, son orejas normales y corrientes", es como ha comenzado Violeta el texto publicado en una storie, donde sale recogiéndose el cuero cabelludo para enseñar a la vez esta parte de su cuerpo.

Violeta Mangriñán responde a las críticas sobre sus orejas. VIOLETA / INSTAGRAM

"Cuando me pongo el pelo por detrás de la oreja, la cantidad del peso las empuja hacia delante", es la explicación que da acerca del peinado que llevaba en la historia con la que fue criticada. "Aunque mis orejas fuesen de soplillo, que no es el caso, eso no le daría derecho a nadie a burlarse", ha querido dejar claro la influencer.

Por último, Violeta ha considerado que las redes sociales "cada vez son más tóxicas". "Basta ya", ha concluido la creadora de contenido en su comunicado.