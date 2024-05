Sergio Peris-Mencheta ya tiene fecha para su trasplante de médula y coincide con un aniversario muy importante para él

El actor Sergio Peris-Mencheta, que lucha contra una leucemia desde hace seis meses, ha confirmado en su Instagram que tiene ya fecha para el trasplante de médula que necesita para poder curarse.

Será el próximo 28 de mayo, en California, donde le pilló la enfermedad y tuvo que comenzar tratamiento oncológico. Un proceso del que ha ido informando a sus seguidores de manera rigurosa y transparente. Y con mucho optimismo.

El actor ha explicado en inglés y castellano que este "por fin llegamos al campamento base", metáfora del camino que lleva recorrido, será en un día que él recuerda con nostalgia: el décimo aniversario de la muerte de su padre.

"Parece que llegamos al campamento base por fin. Queda lo más duro del ascenso. Dicen que los que son trasplantados además de celebrar su cumpleaños, pasan a celebrar su 'cumple vida'. El mío parece que será el 28 de mayo. Y se da la circunstancia de que ese mismo día se cumplirán 10 años exactos del día en que me despedí de papá: "Me voy de bolo, 'pap'. En tres días estoy de vuelta." Ya no le volví a ver".

"Seguro que allá donde esté, este 28 de mayo tiene ya organizado todo un arsenal de energía para echarme un cable y pueda celebrar ese cumple vida en su honor por muchos años", relata emocionado, Peris-Mencheta.