Felipe González y Enrico Letta apelan al espíritu europeo de Jacques Delors para dar un nuevo impulso a la Unión

Jacques Delors vivió lo suficiente como para ver cumplir 30 años a uno de los proyectos para los que más trabajó durante su etapa como presidente de la Comisión Europea (1985-1995): el Tratado de Maastrich y la consiguiente conformación de la Unión Europea, antes denominada Comunidad Económica Europea, embrión de la creación del mercado y moneda únicos. Delors, que comenzó a adquirir verdadera relevancia política cuando en 1981 entró a formar parte del expresidente francés François Mitterrand, falleció a los 98 años el pasado 27 de diciembre.

Este miércoles se ha recordado la figura del "arquitecto de Europa" durante una jornada celebrada en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid y organizada por la Asociación de Periodistas Europeos, el Real Instituto Elcano, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Movimiento Europeo y las fundaciones Felipe González, Diálogo y Alternativas.

Un homenaje que se ha traducido en la celebración de dos mesas de diálogo que ha inaugurado el presidente de la Fundación Carlos de Amberes, Miguel Ángel Aguilar. El primer coloquio, moderado por el presentador de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, ha contado con la participación del director del Centro para la Reforma Europea y biógrafo de Delors, Charles Grant; la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya; y Pascal Lamy, el jefe de gabinete de quien fuera el gran impulsor del mercado único europeo.

La segunda mesa ha estado protagonizada por el expresidente del Gobierno Felipe González y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta, y ha estado moderada por la directora de 20minutos, Encarna Samitier.

Los exmandatarios de Italia y España, Enrico Letta y Felipe González, junto a la directora de '20minutos', Encarna Samitier JOSÉ GONZÁLEZ

Tanto González como Letta, también presidente del Instituto Jacques Delors, han apelado al espíritu del expresidente de la Comisión Europea para dar un nuevo impulso a la Unión. "La fuerza de Delors radicaba en su capacidad para escuchar. Tuve la oportunidad de tratarlo mucho durante sus últimos años. Cuando alguien se jubila, normalmente solo habla, habla y habla. Él, uno de los grandes protagonistas de la conformación de Europa, escuchaba", ha comentado Letta.

El que fuera primer ministro italiano entre 2013 y 2014 acaba de finalizar un informe bautizado como Informe Letta y encargado por el Consejo Europeo con el que se pretende abrir una de hoja de ruta para repensar el mercado único comunitario de Delors con el objetivo de "aumentar su competitividad" y ponerse a la altura del de Estados Unidos y China. "Europa ha de pasar de una historia de reacción a una de acción", ha señalado.

Esta idea ha sido compartida por Felipe González, quien considera que la europea es "una sociedad en decadencia que necesita un revulsivo". "Los europeos que seguimos siendo eurocéntricos somos el 6%. El resto está bien, no quiere tener hijos ni quiere inmigración. Tenemos una población profundamente envejecida y en un rato vamos a tener a 1.500 millones de africanos y 1.500 millones de hindúes", ha ironizado González.

Este panorama, unido a la "asfixia" que sufren en la actualidad las pymes con la cantidad de "traba burocráticas" que todavía se detectan en el mercado único europeo, hace difícil que Europa reciba el impulso que necesita.

"No es tarea bonita invertir en decadencia. De continuar así, el ahorro de Europa se irá a otros lugares porque hay mayores oportunidades. Las grandes empresas europeas son grandes en Europa pero pequeñas en el conjunto global. Nosotros siempre hemos tenido la capacidad para regular lo que hacen otros, pero no la de hacerlo nosotros", ha señalado el expresidente del Gobierno.

"Cambios estructurales"

Para dar ese impulso definitivo a Europa, Enrico Letta aboga por que se produzcan "cambios estructurales" en tres áreas del mercado único: "telecomunicaciones, energía y mercados financieros". Precisamente, su informe erige a la transición verde como gran caballo de batalla para que la Unión de ese gran salto cualitativo.

"Construir el sueño del mercado financiero europeo es muy difícil. La única posibilidad es que la integración de este tenga una motivación superior que vaya más allá de las simples finanzas: que nazca para financiar la transición", ha explicado el ex primer ministro italiano.

Tanto Letta como González coinciden en que el camino trazado hace 30 años se ha llenado de piedras con la salida del Reino Unido de la UE y que hay que buscar la manera adecuada de establecer una "cooperación" eficiente en favor de Europa.

Imagen del homenaje Delors, el gran impulsor del mercado único europeo. JOSÉ GONZÁLEZ

"Cuando discutíamos las propuestas de Delors, Margaret Thatcher [ex primera ministra del Reino Unido] me decía: 'Yo trato de frenar el proceso de profundización europea, pero nunca me apearé del tren europeo'. Esto quiere decir: 'Nunca haré un Brexit'. Quienes lo hicieron deberían hacérselo mirar. Si pudieran dar marcha atrás, ya lo habrían hecho. Como no pueden, hay que encontrar una forma de cooperación", ha contado Felipe González en un discurso lleno de anécdotas.

En la búsqueda de "la quinta libertad"

Para Enrico Letta la clave está en encontrar y desarrollar lo que denomina "la quinta libertad". Una libertad, dice, "intangible". "El mercado único se basa en cuatro libertades fundamentales: libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales. Hay que introducir una quinta libertad centrada en la investigación, la innovación, los datos, la competencia, el conocimiento y la educación", ha explicado.

Por último, el ex primer ministro italiano se ha referido a la ampliación de la UE como una "misión estratégica" del continente. No obstante, considera esta inviable si no se hace "desde el consenso". Para ello, tanto González como Letta no han dudado en volver a apelar al espíritu Delors para continuar construyendo Europa.

"La grandeza de la época de Delors está en el ingreso de la ciudadanía en la vida europea. Antes de Delors Europa era de la clase dirigente. El gran desafío ahora es que Europa sea para toda la ciudadanía y no para una parte. Hay que hablar para todo el pueblo europeo. En la política de cohesión está el éxito del mercado único", ha sentenciado el italiano.