Polémica por la presencia de embajadores de la UE en la investidura de Putin, entre ellos el francés

Si de algo ha hecho gala la Unión Europea desde que empezó la invasión rusa de Ucrania ha sido de su unidad frente a Moscú, con sanciones y reduciendo al máximo la dependencia energética. Por eso la polémica ha llegado estos días después de que los embajadores de Francia, Hungría y Eslovaquia hayan asistido a la ceremonia de investidura de Vladimir Putin, que acaba de iniciar su quinto mandato. Esto se da además en un contexto de boicot por parte del resto de Estados miembros de la Unión, un total de 24, igual que el Reino Unido.

No obstante, desde Bruselas han quitado importancia a este movimiento y aseguran que se trata de algo meramente "protocolario" que no es la primera vez que sucede. "No es la primera vez en la que la Unión Europea no logra actuar con unidad. No es algo extraordinario, cada Estado miembro tienes su razones y es un hecho de la vida que muestra cómo la política exterior se forma", comentó el portavoz de Exteriores, Peter Stano, después de que el propio Alto Representante, Josep Borrell, pidiera expresamente que nadie de los 27 fuera a los eventos.

La Comisión Europea, con todo, asegura que este paso no supone "un riesgo para la unidad" de la UE respecto a la guerra en Ucrania, pero sí llama la atención sobre todo del representante francés. Emmanuel Macron, de hecho, lleva semanas poniendo sobre la mesa la opción de que Europa envíe tropas a Ucrania, algo que no comparten el resto de socios. Hungría y Eslovaquia, en cambio, tienen gobiernos 'amables' con el Kremlin, así que no causa sorpresa su asistencia.

"La participación de algunos diplomáticos en un evento protocolario no está en contradicción y no pone en duda la posición acordada por los 27 para respaldar a Ucrania", ha indicado Stano. Esta noticia ha desatado importantes polémicas sobre todo después de que el propio Putin ordenara a las Fuerzas Armadas de su país realizar "en breve" maniobras con armas nucleares tácticas en la frontera sur con Ucrania. Ello, debido a las "amenazas" de Occidente, según ha informado este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Concretamente, el régimen ruso hace referencia a las afirmaciones del presidente francés, Emmanuel Macron, y de otros altos funcionarios británicos sobre, dice, "la disposición e incluso intención de enviar contingentes militares a Ucrania".

Estos ejercicios con misiles, en los que participará tanto la aviación como la Armada, serán efectuados por las fuerzas del Distrito Militar Sur, que limita con Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha explicado que se pondría a prueba la preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas para realizar misiones de combate.