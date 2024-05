Fran Rivera regresa a los ruedos tras siete años retirado: "Quiero que mi hijo pequeño me vea torear"

El 13 de octubre de 2012, Fran Rivera decidió apartarse del mundo del toreo y centró su nueva vida en los programas del corazón, donde ha sido tanto tertuliano como objetivo de los colaboradores.

Sin embargo, ahora, el diestro ha sorprendido a todos con un anuncio: su regreso a los ruedos. Este miércoles, Espejo Público ha emitido el momento en el que Fran Rivera anunciaba ante los medios su decisión y el motivo que le ha llevado a tomarla.

"Voy a torear una vez más para celebrar mi 50 cumpleaños, lo haré con amigos y todos retirados, todos viejos rockeros", ha explicado el torero que, además, entre risas, ha agregado: "Hacía seis años que no tocaba una muleta y soy el que menos... Hay otros que van mucho peor que yo".

Asimismo, Rivera ha señalado: "Lo hago por mi hijo, porque él no me ha visto torear. Ese recuerdo, esa foto, ese momento... Él tiene que saber de dónde viene, a conocer el mundo del toro, a valorarlo y respetarlo y agradecer de dónde viene".

Por su parte, desde el plató del matinal de Antena 3, los colaboradores han apuntado que Fran Rivera no es el primero en regresar al ruedo y que, además, posiblemente sean toros más pequeños, aunque esto no resta mérito. "Yo estoy segura de que él quiere que su hijo le vea torear, pero es que Fran Rivera también tiene que generar contenido porque, si no, no nos interesa nada", ha apuntado Beatriz Miranda.