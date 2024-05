Reforma del subsidio de desempleo para mayores de 52 años: ¿subirán las cuantías? ¿Se podrá compatibilizar con otras ayudas?

La nueva reforma del subsidio de desempleo acordada por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos (y sin el apoyo de la patronal) cambiará los subsidios de desempleo, que se concede a los desempleados que han agotado o no han cotizado lo suficiente para percibir la prestación contributiva.

Entre estos subsidios de desempleo que cambiarán con la tramitación de este Real-decreto ley (que deberá, en cualquier caso, ser convalidado por el Congreso) está el subsidio para mayores de 52 años, que fue precisamente uno de los focos del fracaso parlamentario del primer intento de reforma, tumbado por Podemos.

La cuantía se incrementa hasta los 570 euros

Los mayores de 52 años, tal y como recoge el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tienen derecho a un subsidio por desempleo para mayores de 52 años en caso de haber agotado la prestación contributiva. Para optar a ella es necesario estar inscrito como demandante de empleo y suscribir el compromiso de actividad que obliga a buscar activamente empleo.

Su cuantía hasta ahora es del 80% del IPREM, es decir, de 480 euros, pero esta cuantía se verá incrementada con la nueva reforma hasta los 570 euros los primeros seis meses de subsidio, 540 el segundo semestre y 480 euros durante el resto del tiempo que se perciba la prestación. Además, la cuantía sigue supeditada al IPREM y, por lo tanto, si el Gobierno sube su cuantía, también crecerán las nuevas cuantías del subsidio.

La cotización se mantiene en el 125%

Además, el subsidio para mayores de 52 años mantendrá su cotización por el 125% de la base mínima en este nuevo borrador de reforma. En la primera reforma, se quería aplicar una reducción hasta alcanzar el 100% de la base mínima.

Este fue el punto que causó el fracaso parlamentario de la norma en el pasado mes de enero, cuando Podemos votó en contra al considerar que el cambio de esta cotización suponía un recorte para las futuras pensiones de estas personas. Finalmente, Trabajo ha dado un paso atrás en su propuesta y mantendrá la sobrecotización del 125% para facilitar el sí de Podemos en el Congreso y el visto bueno definitivo de las Cortes a la nueva norma.

¿Es posible compatibilizarlo con otras ayudas?

Actualmente, el subsidio por desempleo para mayores de 52 años es compatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción (RMI) si se cumplen los requisitos para la percepción de las mismas.

Asimismo, el SEPE explica que es posible compatibilizar el subsidio extraordinario de desempleo (SED) o la Renta Activa de Inserción (RAI) si se acreditan las cotizaciones exigidas para ello, "siempre que anteriormente hayas percibido otro subsidio distinto del SED (la RAI no es un subsidio y solo si has agotado esta no se tiene acceso) y que, desde entonces, hayas mantenido la inscripción como demandante de empleo de manera ininterrumpida".